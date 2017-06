Pläne für das Bundeswehrdepot

Eudenbach. Die Projektidee des Rhein-Sieg-Kreises, einen Teil des Bundeswehrdepots in Eudenbach als Zwischenlager für die RSAG zu nutzen und die anderen Flächen im Rahmen des Naturschutzgroßprojekts „Chance 7“ zu renaturieren, ist bei der Kommunalpolitik auf Zustimmung gestoßen.

Christoph Schwarz, Umweltdezernent des Rhein-Sieg-Kreises, und Meinolf Hein, der den Geschäftsbereich Technik bei der kreiseigenen Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft (RSAG) leitet, stellten das Vorhaben am Donnerstag im Planungs- und Umweltausschuss vor. Sie betonten dabei, dass sie mit der Projektidee noch ganz am Anfang stehen. Die Bundeswehr gibt das Depot zum Jahresende auf.

Im südlichen und südöstlichen Bereich der 31 Hektar großen Fläche sollen die vorhandenen Gebäude zurückgebaut werden und ein 19,8 Hektar großes Gelände dem Projekt „Chance 7“ überlassen werden. Bereits jetzt sei der Kreis in intensivem Kontakt mit der Bundeswehr im Hinblick auf die Pflege der Fläche. Mitten im Depot gebe es bereits das größte Orchideenvorkommen im Kreisgebiet.

Die RSAG möchte die Lagerhallen auf einer 11,5 Hektar großen Fläche im nordwestlichen Bereich nutzen. Laut Meinolf Hein sind diese in einem relativ guten Zustand und aufgrund der großen Tore für Anlieferungen gut geeignet. Bauliche Aktivitäten seien nur in den Gebäuden, nicht aber im Außenbereich geplant.

„Wir stoßen an unseren Standorten in Sankt Augustin und Troisdorf bei den Lagerkapazitäten an Grenzen“, sagte er. Die Hallen in Eudenbach seien zur Zwischenlagerung von Biomasse-Brennstoffen, wie zum Beispiel Holzhackschnitzeln, die im Sommer weniger nachgefragt werden, Papier sowie Kompost vorgesehen.

Schwarz teilte mit, dass der Kreis sich bei der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) ein Erstzugriffsrecht gesichert habe, um in Ruhe mit der Bima weiter verhandeln zu können. „Die Bima erarbeitet zurzeit ein Wertgutachten. Im Herbst werden wir dann die Verhandlungen einleiten“, kündigte Schwarz an.

Die Kommunalpolitik sieht die Projektidee als geeigneten Weg, vor allem die Frage des teuren Rückbaus klären zu können. NRW.Urban, das sich im Auftrag der Stadt in einem Gutachten mit der Zukunft des Depots beschäftigt hatte, stellte fest, dass der Abbruch der 37 Gebäude und der befestigten Flächen fünf Millionen Euro kosten würde.

„Dieses Problem sehe ich durch das Konzept erstmals gelöst. Es gibt daher von uns auch ein positives Signal, das weiterzuverfolgen“, sagte CDU-Fraktionschef Josef Griese. Joachim Hirzel (SPD) freute sich über die „Aussicht auf ein Naturschutz-Kleinod“. Auch die Königswinterer Wählerinitiative könnte „mit einem Zwischenlager recht gut leben“, meinte ihr Fraktionschef Lutz Wagner. „Die Renaturierung wäre ein Riesengewinn“, fügte er hinzu. Er wollte aber auch wissen, welches Verkehrsaufkommen zu erwarten sei.

„Wir rechnen im Mittel mit acht Fahrzeugen pro Tag“, sagte Hein. Im Sommer könnte der Verkehr stärker sein, weil dann der Dünger ausgebracht würde. Rainer Blanke von den Grünen Alternativen reizt die Projektidee ebenfalls. „Wenn es uns gelingt, die ökologischen Bedingungen, die da herrschen, in ein Konzept einzubringen, könnte das eine sehr gute Sache werden.“

Er frage sich nur, wer den Rückbau finanziere. „Das wird sicher noch ein heißer Diskussionspunkt mit der Bima. Woher die Bundesmittel kommen, ist zu verhandeln“, sagte Schwarz. Während „Chance 7“ dem Umweltministerium untersteht, gehört die Bima zum Finanzministerium.