Zimmerbrand

Königswinter. Von Sirenen aus dem Schlaf geholt worden sind am Donnerstagmorgen um kurz nach vier Uhr Anwohner in Königswinter-Dollendorf.

Laut Feuerwehrsprecher Lutz Schumacher wurde die Wehr wegen eines vorgeblichen Zimmerbrandes in einem Mehrfamilienhaus an der Oberkasseler Straße alarmiert. Tätig werden musste die Feuerwehr an Ort und Stelle allerdings nicht mehr.

Laut Schumacher hatte Essen auf dem Herd den Rauchmelder ausgelöst und so die Bewohner aufgeschreckt. Die Feuerwehrleute konnten den Einsatz daraufhin abbrechen.