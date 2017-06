Konzert des Landespolizeiorchesters Rheinland-Pfalz

Nur wenige Plätze blieben frei beim Benefizkonzert in der Multifunktions-Sporthalle in Sankt Katharinen.

SANKT KATHARINEN. Instrumentalisten und Sänger gestalteten ein Benefizkonzert für den Förderverein des Franziskus-Krankenhauses in Linz.

Von Horst-Dieter Küsters, 01.06.2017

Mit dem „Coronation Marsch“, den Peter Tschaikowski zur Krönung von Zar Alexander III. im Kreml zu Moskau 1883 komponiert hatte, eröffnete das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz (LPO) unter Leitung von Stefan Grefig das Frühjahrskonzert in der Multifunktions-Sporthalle von Sankt Katharinen.

„Schön, dass Sie den Weg hierher gefunden haben, denn das Konzert dient einem guten Zweck in der Region“, begrüßte Ortsbürgermeister Willi Knopp die Gäste: Der Reinerlös der Veranstaltung kommt dem Förderverein des Franziskus-Krankenhauses Linz zugute.

Neben dem Landespolizeiorchester mit den Mainzer Hofsängern um ihren musikalischen Leiter Michael Christ konnten weitere Spitzengruppen für das Benefizkonzert gewonnen werden. Ohne die tatkräftige Unterstützung der Ortsvereine sei die Organisation nicht zu stemmen gewesen, so Knopp.

Auch klassische Rock-Hits im Repertoire

Vor allem Gemeindesekretärin Marianne Over gebührte sein Dank. Dankesworte gab es zudem vom Vorsitzenden des Fördervereins, Bad Hönningens VG-Chef Michael Mahlert, sowie Klinik-Verwaltungschef Thomas Werner. In Abstimmung mit der ärztlichen Leitung werde man entscheiden, was von dem Erlös angeschafft werde, sagte Mahlert zu.

Dann übernahm Klarinettist Christian Küchenmeister als Conférencier die Regie. „Mit Cartoon von Paul Hart aus dem Jahr 1991 hören Sie eines der brillantesten Werke für Blasorchester der letzten Jahre“, erklärte er. Allein im Schlagwerk würden neben den Pauken 24 verschiedene Instrumente zum Einsatz kommen. Ganz anders das nächste Stück, „Die Landerkennung“ von Edvard Grieg. „Ziel des Komponisten war es, mit einer norwegischen Musikkultur seinem Volk eine Identität zu geben“, so Küchenmeister.

Griegs literarischer Freund Björnstjerne Björnsen habe den Text zur Sage über Olav Trygvason geschrieben, den ersten Verkünder des Christentums im späteren Norwegen, dessen König er 995 bis 1000 gewesen sein soll. Das Bariton-Solo übernahm Christoph Clemens.

„Ich gehör' nur mir“ aus dem Musical „Elisabeth“, die „Bohemian Rhapsody“ von Queen, „Hey Jude“ von den Beatles, „Unchain My Heart“ von Joe Cocker und „Ein ehrenwertes Haus“ von Udo Jürgens gehörten zu den weiteren umjubelten Beiträgen. Die Benefizaktion für das Linzer Franziskus-Krankenhaus geht weiter.

Informationen zur Aktion gibt es unter den Rufnummern 02644/560 35 oder 560191.