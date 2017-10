Benefizkonzert mit dem Heeresmusikkorps

OBERPLEIS. Es war ein Konzert der Extraklasse, zu dem das Bläsercorps Auel-Gau in das Schulzentrum Oberpleis eingeladen hatte: Zum 50-jährigen Bestehen des Bläsercorps war das Heeresmusikkorps der Bundeswehr aus Koblenz zu Gast.

Von Gabriela Quarg, 31.10.2017

„Genießen Sie es mit all ihren Sinnen. So etwas bekommt man in Oberpleis nicht jedes Jahr zu hören.“ Peter Biwer, Vorsitzender des Bläsercorps Auel-Gau, waren Freude und Begeisterung deutlich anzusehen. Freude und Begeisterung darüber, dem Publikum in der voll besetzten Aula im Schulzentrum in Oberpleis ein Orchester der Extraklasse ankündigen zu können: das Heeresmusikkorps der Bundeswehr aus Koblenz.

Zum 50-jährigen Bestehen hatten die Auel-Gauer damit nicht nur den Zuhörern aus Oberpleis und Umgebung, sondern auch sich selbst ein besonderes Geschenk gemacht. Und letztendlich gehörten auch noch zwei soziale Einrichtungen zu den Beschenkten: Der Reinerlös des Benefizkonzerts kommt nämlich dem Ökumenischen Hospizdienst „Ölberg“ und dem Verein zur Förderung des Karnevals und Brauchtums Oberpleis zugute.

„Einen musikalischen Leckerbissen für Sie und für uns“, hatte Biwer dem Publikum angekündigt – und nicht zu viel versprochen. Das musikalische Repertoire des 55-köpfigen Orchesters beinhaltet Kompositionen klassischer Art bis hin zu zeitgenössischen Werken sowie Bearbeitungen aus dem Bereich der modernen Unterhaltungsmusik. Die Pflege der traditionellen Militärmusik ist dem Ensemble ein besonderes Anliegen, drum gab es zum Auftakt auch gleich einen zünftigen Marsch zu hören: „Die Schwarzen Jäger“ von Eduard Partsch.

Musikalisch auf Pirsch

Es war nicht die einzige „Jagd“, auf die die Musiker das Publikum mitnahmen, vielmehr zog sich das Thema wie ein roter Faden durch das rund zweistündige Programm. Musikalisch auf Pirsch ging es unter anderem auch mit dem „Freischütz“, den „Jägern aus Kurpfalz“, mit „Indiana Jones“ und sogar den Aborigines im „Outback“ – ein Werk, das Komponist Thomas Doss den australischen Ureinwohnern gewidmet hat. Ganz gleich, ob klassisch oder modern – das Orchester unter Leitung von Oberstleutnant Alexandra Schütz-Knospe wusste vom ersten Ton an zu begeistern. Hohe Virtuosität gepaart mit hörbar viel Spielfreude zeichnen das Musikkorps aus, das sonst bei Staatsempfängen, Aufführungen des Großen Zapfenstreichs oder internationalen Musikfestivals zu hören ist.

Umso mehr freute sich das Bläsercorps aus dem „kleinen“ Oberpleis darüber, ein so „großes“ und renommiertes Orchester für sein Benefizkonzert gewonnen zu haben. Zu verdanken war dies dem ehemaligen Vorsitzenden Hans Nonnen, der noch zu seinen Amtszeiten entsprechende Kontakte geknüpft hatte. Über ein Wiedersehen mit manch alten Kollegen freute sich Bläsercorps-Dirigent Dieter Bergmann. Er war selbst lange Jahre Angehöriger des Stabsmusikkorps der Bundeswehr in Siegburg.

Auch wenn das Benefizkonzert der große Paukenschlag war, so ist die Musik im Jubiläumsjahr der Auel-Gauer noch nicht verklungen. Für Sonntag, 10. Dezember, lädt das Bläsercorps nämlich noch einmal zu einem besonderen musikalischen Erlebnis ein: dem großen Weihnachtskonzert in der katholischen Pfarrkirche in Oberpleis.