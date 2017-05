Nach notärztlicher Versorgung wurde der 28-Jährige in ein Bonner Krankenhaus gefolgen.

Königswinter. Schwere Verletzungen hat sich am Samstagmittag ein 28-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall auf der Landstraße 330 bei Königswinter-Eudenbach zugezogen. Nach notärztlicher Versorgung musste er mit einem Hubschrauber in eine Klinik nach Bonn geflogen werden.

06.05.2017

Erste polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass der Motorradfahrer gegen 13.25 Uhr auf der Landstraße 330 in Richtung Buchholz unterwegs war. Laut Polizeibericht kam er Ausgangs einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab und fuhr über den Grünstreifen in den Straßengraben.

Dort kam er zu Fall und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (ga)