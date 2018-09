Campingplatz Königswinter

KÖNIGSWINTER. Beim Brand eines Wohnwagens auf einem Campingplatz in Königswinter-Pleiserhohn ist in der Nacht auf Dienstag eine Frau lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei nahm ihren Lebensgefährten fest.

Von Anna-Maria Beekes, 25.09.2018

Nachdem eine 50-Jährige beim Brand eines Wohnwagens in Königswinter an der Pleiserhohner Straße lebensgefährliche Verletzungen erlitt, hat die Polizei in der Nacht auf Dienstag deren 49-jährigen Lebensgefährten vorläufig festgenommen. Zeugen hatten von einem Streit des Paares vor Ausbruch des Feuers berichtet. Die Ermittler vor Ort sahen Anzeichen dafür, dass das Feuer möglicherweise durch einen Brandbeschleuniger verstärkt wurde. Die Verletzte wurde nach notärztlicher Versorgung vor Ort in eine Spezialklinik eingeliefert. Eine Mordkommission unter Leitung von Kriminalhauptkommissar Andreas Schülke in enger Abstimmung mit Staatsanwalt Sebastian Weikinger übernahm die Ermittlungen.

Ein Sprecher der Königswinterer Feuerwehr hatte dem GA in der Nacht vor Ort berichtet, dass die Verletzte von einem "ihr nahestehenden Mann" aus dem Wohnwagen gezogen worden war, der ihr auch Erste Hilfe geleistet habe.

Die Wehr war um 0.47 Uhr alarmiert worden. Als die ersten Kräfte an dem Campingplatz eintrafen, schlugen die Flammen hoch in die Luft. Der Wohnwagen, ein Pkw und mehrere Holzbaracken brannten. Es knallte zudem durch Verpuffungen, geplatzte Autoreifen und weil Sicherheitsventile von Gasflaschen sprangen, was Anwohner aufschreckte und Feuerwehrleute Sicherheitsabstand halten ließ.

Die Wehrleute konnten eine Ausbreitung des Brandes auf weitere Gebäude und Fahrzeuge verhindern. Dauercamper, die auf dem Platz wohnen, hatten sich gegenseitig geweckt und bereits begonnen, das Feuer zu löschen, so der Sprecher. Die Anwohner hätten der Feuerwehr sehr geholfen, indem sie unter anderem ein rückwärtiges Tor öffneten, durch das der Rettungswagen schneller auf den Platz kommen konnte.