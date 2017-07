Restaurant in Königswinter

Verschwunden ist die Ape des Restaurants „Weinhaus Am Rhein“.

Königswinter. Neun Jahre war er im Dienst, nun ist er verschwunden. Dem Restaurant Weinhaus am Rhein wurde eine Ape, ein dreirädriges Rollermobil, gestohlen. Der Königswinterer Gastronom hofft auf Hinweise.

"Einer unserer ältesten Mitarbeiter ist über Nacht verschwunden.“ Thomas Rüppel, Inhaber des Restaurants Weinhaus Am Rhein, ist sichtlich getroffen. „Wir sind sehr traurig. Neun Jahre war er Tag und Nacht für uns da“, schreibt er auf der Facebook-Seite des Lokals. Am Donnerstag, 20. Juli, um 17 Uhr sei er zum letzten Mal von Kollegin Gaby Ewenz gesehen worden. Seitdem gibt es keine Spur. Er ist weg. Einfach so.

Er, das ist eine Ape, ein Kleintransporter und dreirädriges Rollermobil des italienischen Herstellers Piaggio. Seit Jahren warb der kleine Kerl für das Restaurant, war ein treuer Gefährte bei vielen beruflichen Touren. Und dann wurde er vermutlich entführt, direkt von seinem Standplatz auf den Parkplätzen in der Nähe der B 42 in Niederdollendorf.

„Wir haben Anzeige bei der Polizei erstattet“, sagt Rüppel. Aber wichtiger, als den Dieb zu schnappen, ist ihm, dass der „kleine Italiener“ wieder nach Hause kommt. Hinweise auf den oder die Täter oder den Aufenthaltsort der kleinen Ape nimmt der Gastronom dankbar entgegen.