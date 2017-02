Finanzminister in Königswinter

Finanzminister Norbert Walter Borjans war zu Gast in Königswinter.

04.02.2017 Königswinter. Die SPD Königswinter ist in den Wahlkampf zur Landtagswahl gestartet: NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans war zu Gast im vollbesetzten Kaisersaal des Rheinhotels Loreley. Thema war auch die die Gerechtigkeit des Steuersystems.

Perfektes Timing: Gerade schießen die Umfragewerte für die Sozialdemokraten in die Höhe, da startete die SPD Königswinter mit NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans im vollbesetzten Kaisersaal des Rheinhotels Loreley in den Landtagswahlkampf. Am Freitag habe er sich bereits mit Kanzlerkandidat Martin Schulz ausgetauscht, erzählte der Minister, der von Landtagskandidat Denis Waldästl begrüßt wurde.

Zu den Gästen im Publikum zählte zudem die frühere Bundestagsabgeordnete Ingrid Matthäus-Maier. Walter-Borjans sprach vom Investieren an den richtigen Stellen wie Bildung und Infrastruktur sowie über die Gerechtigkeit des Steuersystems. „Wir wollen nicht denen noch mehr aufbürden, die ihre Steuern immer zahlen.“

Mit 18 Millionen Euro Einsatz für Steuer-CDs von Whistleblowern habe er „einen Rückfluss von 6,3 Milliarden Euro“ erzielt. „Seit 2010 hatten wir über 120 000 Selbstanzeigen.“ Denn der größte Horror sei es, entdeckt zu werden. Geschätzt gingen in Deutschland durch Steuerbetrug pro Jahr 30 Milliarden verloren. Viermal so groß sei der Betrag, den große Konzerne durch Steuerumgehungen einsparten. Auch vonseiten etlicher Unternehmer erhalte er Zuspruch für sein Durchgreifen. „Es geht hier um anständig gegen unanständig, nicht um oben gegen unten.“ (Roswitha Oschmann)