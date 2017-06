Premiere fand großen Anklang

THOMASBERG/HEISTERBACHERROTT. Katholische und evangelische Christen ziehen bei der ökumenischen Prozession von Thomasberg nach Heisterbacherrott.

07.06.2017

Pfingstmontag, am frühen Abend - ein ungewöhnlicher Zeitpunkt für eine Prozession. Zudem waren katholische und evangelische Christen gleichermaßen eingeladen zu einer ökumenischen Prozession von Thomasberg nach Heisterbacherrott.

Das Organisationsteam um Pfarrerin Pia Haase-Schlie und Diakon Udo Casel war selbst ein wenig überrascht, welch großen Anklang diese Premiere fand. Mehr als 200 Teilnehmer waren im Lutherjahr der Einladung gefolgt.

Es war nicht die erste Prozession im Siebengebirge über Konfessionsgrenzen hinweg. Um die Jahrtausendwende hatte es erste ökumenische Prozessionen gegeben - zu Fronleichnam, was nicht auf Zustimmung des Generalvikars des Kölner Erzbistums stieß.

Sein Veto führte zu Unmut in den beiden Siebengebirgsorten. Udo Casel griff den Faden wieder auf und schlug den Gremien Pfingstmontag als Termin vor. In der voll besetzten Pfarrkirche Sankt Joseph in Thomasberg ging er in seiner Predigt auch auf diese Vorgeschichte ein. "Wir wollen zurückblicken auf das, was war und uns einander sagen, was nicht gut war; es gilt, um Verzeihung zu bitten."

Zunächst der große Rückblick: "Beide Konfessionen haben vor 500 Jahren Fehler gemacht. Die katholischen Christen wollten Macht. Luther hatte Recht mit seinen Reformideen, aber es war falsch, eigene Wege zu gehen."

Und dann die "Ortsgeschichte": Es habe viele Verletzungen gegeben, als die Christen aus Thomasberg und Heisterbacherrott gemeinsam gehen wollten, aber das Erzbistum Köln ein Veto einlegte.

Andererseits sei es nicht unproblematisch gewesen, diese ökumenische Prozession ausgerechnet auf den Fronleichnamstag zu legen, einem Hochfest der katholischen Kirche. Pfingsten indes als Fest des Heiligen Geistes sei der richtige Zeitpunkt, denn der Geist Gottes sei der Geist, der zusammenführt, was getrennt sei.

Im Anschluss setzten sich die Gläubigen gemeinsam in Bewegung. Vorneweg - hinter einem Banner mit der Aufschrift "Miteinander glauben" - Diakon Udo Casel und die evangelische Pfarrerin Pia Haase-Schlie, flankiert von der evangelischen Prädikantin Elisabeth Stenmans-Goerdeler und Bruno Stephan, der sich in der katholischen Kirche für die Ökumene engagiert.

In der Mitte das Bläsercorps des Musikzuges Bergklänge sowie Ministranten und Konfirmanden mit Kreuz und Flambeaus.

Bei einem Stopp am Steinhauer gab der Diakon erneut einen Impuls. Der Steinhauer habe die Steine im Siebengebirge abgebaut. "Und bei uns gibt es auch manchmal Steinhauerarbeit zu leisten - im übertragenen Sinn. Wir haben immer noch Mauern zwischen der evangelischen und der katholischen Kirche und auch zwischen Heisterbacherrott und Thomasberg."

Das Denkmal erinnere daran, "dass wir es niemals mehr zulassen, wenn jemand Mauern aufbauen will".

Am Ökumene-Baum, der im Jahr 1991 zwischen der katholischen Pfarrkirche in Heisterbacherrott und der evangelischen Kirche gepflanzt wurde, verglich Elisabeth Stenmans-Gordeler den Wuchs des mittlerweile Schatten spendenden Baums mit den inzwischen zahlreichen Angeboten wie etwa dem ökumenischen Mittagessen.

Singend zogen alle Teilnehmer in die evangelische Emmauskirche. Hier entzündete Pfarrerin Pia Haase-Schlie fünf Kerzen und nannte fünf Impulse als Aufgaben für die Zukunft.

Gemeinsame Fürbitten und zum Abschluss das Lied "Großer Gott, wir loben dich" musikalisch begleitet von Chor und Bläsern setzten an diesem Tag einen fulminanten Abschluss. (oro)