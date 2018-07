Schandfleck im Siebengebirge

Siebengebirge. Der Bonner Unternehmer Marc Asbeck macht der NRW-Stiftung ein Verkaufsangebot für den Burghof. Die möchte zunächst Gespräche mit der Stadt, dem Kreis und dem VVS führen.

Für den Burghof wird wieder mal ein Käufer gesucht. Der Bonner Unternehmer Marc Asbeck, der die denkmalgeschützte Immobilie im Frühjahr 2016 von Dieter Streve-Mülhens junior erworben hatte, hat nach Informationen des General-Anzeigers bei Schloss Drachenburg angeklopft und ein Angebot gemacht. Dort beschäftigt man sich bereits intensiv mit dem Thema. Wenn die NRW-Stiftung, die Eigentümerin des Schlosses ist, das marode Gebäude nebst Stallungen tatsächlich erwerben sollte, würde sich ein Kreis schließen. Baron von Sarter hatte Ende des 19. Jahrhunderts nicht nur Schloss Drachenburg erbauen lassen, sondern auch den Burghof erworben, den er zu Wohnzwecken nutzte.

„Ich kommentiere keine Gerüchte“, sagt Marc Asbeck. Dem Vernehmen nach hat die schwierige Gemengelage, die das Grundstück im Naturschutzgebiet Siebengebirge mit sich bringt, seine Geduld in den vergangenen beiden Jahren heftig strapaziert. Am Dienstag beschäftigte sich der Vorstand der NRW-Stiftung mit der Sache. Auch beim Verschönerungsverein für das Siebengebirge (VVS) wurde ein möglicher Eigentümerwechsel in der vergangenen Woche in einer Vorstandssitzung auf die Tagesordnung genommen.

Der Rhein-Sieg-Kreis ist ebenfalls mit im Boot, nachdem Königswinters Bürgermeister Peter Wirtz in einem Schreiben Landrat Sebastian Schuster über die Verkaufsabsicht Asbecks informiert hat. Wie der GA erfuhr, soll die NRW-Stiftung einen Kauf und eine mögliche Sanierung nicht gänzlich ausschließen, allerdings Probleme damit haben, auch die späteren Folgelasten wie zum Beispiel die Bauunterhaltung tragen zu müssen.

