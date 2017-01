Fahndung in Niederdollendorf

24.01.2017 Niederdollendorf. Der Mann, der in Niederdollendorf mit einer Waffe beobachtet wurde, hat sich bei der Polizei gestellt: Bei der Waffe handelte es sich nur um eine Spielzeugpistole. Aus diesem Grund zieht die Polizei die Fahndung zurück.

Wie die Bonner Polizei am Dienstag mitteilte, war der unbekannte Mann am Montag, 17. Oktober 2016, um 15.35 Uhr am Bahnhof in Königswinter-Niederdollendorf mit einer Pistole in der Hand beobachtet worden. Da unklar war, ob es sich bei der Pistole um eine „scharfe“ Waffe gehandelt hat, bestand der Verdacht eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Einer Passantin war es gelungen, den Unbekannten zu fotografieren, bevor er den Regionalexpress 8 in Fahrtrichtung Troisdorf bestieg und dann an einem noch unbekannten Haltepunkt wieder verließ. Dieses Foto veröffentlichte die Polizei auf richterlichen Beschluss zu Fahndungszwecken.

Da sich der Mann im Rahmen weiterer Ermittlungen selbst bei der Polizei meldete und klarstellte, dass es sich bei der vermeintlichen Waffe lediglich um ein Spielzeug handelte, hat die Polizei die Fahndung zurückgezogen. (Katrin Janßen, Alexandra Mölleken)