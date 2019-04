In Königswinter wurde eine Person unter einem Baum eingeklemmt

Rettungskräfte an der Unfallstelle

Königswinter. Bei einem Spaziergang im Lauterbachtal ist ein Mann am Dienstagmittag in einen Hang gestürzt. Dabei wurde er unter einem Baumstamm eingeklemmt und verletzt. Nach einer großflächigen Suche retteten die Einsatzkräfte den Mann.

Von Jill Mylonas, 02.04.2019

In einen Hang gestürzt ist am Dienstagmittag gegen 12 Uhr ein Spaziergänger im Königswinterer Lauterbachtal. Wie die Freiwillige Feuerwehr Königswinter mitteilt, hatte der Mann die Leitstelle selbst angerufen. Er war zu Fuß in einer kleinen Waldgruppe im Lauterbachtal zwischen Heisterbacherrott und Stieldorferhohn unterwegs gewesen und gestürzt. Seinen Angaben zufolge war er unter einem Baumstamm eingeklemmt und verletzt.

Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwehr mit den Einheiten Bockeroth, Oelberg, Ittenbach und Uthweiler unter der Leitung von Tim Ziegenbein. Die Polizei unterstützte bei der Suche ebenfalls. Zunächst nicht bekannt war der genaue Aufenthaltsort der Person. Nach einer großflächigen Suche gelang es den Rettungskräften, den Mann zu retten, mit dem sie die ganze Zeit über telefonisch in Kontakt standen. Zwischenzeitlich war der Mann bewusstlos geworden. Nach einer genaueren Beschreibung fanden die Feuerwehrleute die Einsatzstelle nach rund 40 Minuten. Dort lag die Person seitlich unter einem liegenden Baumstamm eingekeilt.

Kräfte der Feuerwehr übernahmen die Erstversorgung. Sie entfernten umliegende Stämme und Sträucher mit einer Motorsäge und befreiten den Verletzten schonend. In Absprache mit dem Rettungsdienst wurde der Mann mit einer speziellen Trage aus dem Hang gerettet und noch vor Ort untersucht. Zur weiteren Untersuchung kam er in ein Krankenhaus.