L268 am Kloster Heisterbach

Königswinter. Ein 42-jähriger Motorradfahrer hat sich am Freitag bei einem Sturz in einer Linkskurve in der Nähe des Klosters Heisterbach in Königswinter schwer verletzt.

Von Sebastian Meltz, 31.03.2019

Am späten Freitagnachmittag hat sich ein 42-jähriger Motorradfahrer bei einem Sturz auf der Heisterbacher Straße (L268) schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann in einer Linkskurve „plötzlich zu Fall“.

Der Sturz ereignete sich laut Polizei ganz in der Nähe des dortigen Klosters. Der Mann fuhr von Oberdollendorf kommend in Richtung Heisterbacherrott. Weshalb der Mann stürzte, sei noch unklar. Der 42-Jährige wurde in das Bonner Uniklinikum gebracht.