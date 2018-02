Vereinsleben in Königswinter-Rauschendorf

RAUSCHENDORF. Moderner, attraktiver und jünger: Der MGV Gemütlichkeit Rauschendorf will am Ball bleiben und den Verein erfolgreich in die Zukunft führen. Der neue Projektchor ist dabei nur eine Facette.

Von Gabriela Quarg, 26.02.2018

Musik wird in Rauschendorf groß geschrieben, und das nicht nur bei den Kleinen: Die Sänger des Männergesangvereins (MGV) Gemütlichkeit haben sich längst über die Grenzen des Ortes hinaus einen Namen gemacht. Und nun gibt es auch ganz offiziell unter dem Dach des Vereins einen gemischten Projektchor. Dieser wurde bei der Jahreshauptversammlung am Freitagabend im Rauschendorfer Hof neu in der Satzung verankert.

Einstimmig sprachen sich die zahlreichen erschienenen Mitglieder für die entsprechende Satzungsänderung aus, die auch ein Symbol der gewünschten Neuausrichtung des Vereins ist: Moderner, attraktiver und jünger möchte der MGV sich künftig präsentieren. „Wir müssen am Ball bleiben und dafür sorgen, dass unser seit 136 Jahren existierender Verein auch in Zukunft weiter besteht“, erklärte Vorsitzender Heinz Stümper.

Ursprünglich war der neue Projektchor aus Anlass der 900-Jahr-Feier des Dorfes ins Lebens gerufen worden. 23 Frauen und zwei Männer hatten im April unter Leitung von MGV-Dirigent Christian Reckendrees die Probenarbeit aufgenommen. Und alle waren mit solcher Begeisterung dabei, dass nach den erfolgreichen Auftritten schnell feststand: „Wir möchten gerne weitermachen.“ Mittlerweile zählt der Chor bereits 35 Mitglieder. „Ich bin mir sicher, dass der Projektchor auch in diesem und in den kommenden Jahren ein tolles Ereignis sein wird“, so Stümper. Einigkeit bestand unter den Mitgliedern darin, dass der Projektchor ein zusätzliches Angebot zum traditionellen Männerchor ist, der weiterhin über ein eigenes Repertoire verfügt und auch eigene Auftritte absolviert. Geplant ist, dass der neue Chor immer zwei Projekte im Jahr einstudieren soll.

Viele Termine im Jahr 2017

Erfolgreich war das zurückliegende Jahr für den Verein aber nicht nur aufgrund des neuen Projektchors: Auch der Männerchor kann auf so viele erfolgreiche Veranstaltungen und Auftritte wie selten zuvor zurückblicken. 28 Termine standen bei den 45 aktiven Sängern 2017 im Kalender, vom Maiansingen über das traditionelle dreitägige Sommerfest bis hin zum Neujahrskonzert im Januar dieses Jahres in der Kirche in Stieldorf.

Besondere Erlebnisse waren auch das Herbstkonzert gemeinsam mit den Sängern der Harmonie Bremervörde auf Schloss Drachenburg sowie die Teilnahme am Weihnachtssingen des CJD-Kindergartens Rauschdorf. Geschäftsführer Herbert Haack ließ bei der Jahreshauptversammlung die vielen schönen Ereignisse in Wort und Bild noch einmal Revue passieren. Positiv vermerkt werden konnte aus dem zurückliegenden Berichtsjahr auch die Aufnahme von vier neuen Sängern.

Kein Wunder also, dass die Mitglieder dem Vorstand bei den turnusmäßigen Wahlen einhellig ihr Vertrauen aussprachen. Einstimmig zum Vorsitzenden wiedergewählt wurde Heinz Stümper. Ihm zur Seite stehen Günter Efferoth (zweiter Vorsitzender), Günter Krause (Kassierer), Herbert Haack (Geschäftsführer), Hans Erbe (zweiter Kassierer) und Robert Simon (Schriftführer). Zu Beisitzern gewählt wurden Heinrich Frings und Uwe Hanschke sowie für den neuen Projektchor Ursula Bötnagel.