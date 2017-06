Die Welt der Brüder Grimm

Königswinter. Märchenhafter Aufmarsch am Schloss Drachenburg: Aschenputtel, das tapfere Schneiderlein, Dornröschen, Frau Holle, König Drosselbart, Rotkäppchen, Schneewittchen, der gestiefelte Kater und viele mehr werden am Sonntag, 18. Juni, beim Märchenfest das Anwesen unterhalb des Drachenfelses in Königswinter besuchen.

Von Alexander Hertel, 16.06.2017

Grimms Märchenfest findet zum ersten Mal rund um das Schloss statt. Doch nicht nur verkleidete und geschminkte Theaterschauspieler werden als Märchenfiguren umherspazieren und auf die Besucher treffen – von 11 bis 19 Uhr sind noch zahlreiche weitere Aktionen angekündigt.

Aufführungen entführen in die Märchenwelt der Gebrüder Jacob und Wilhelm Grimm. Das unter anderem auf den Kinderkulturtagen Wiesbaden zweifach ausgezeichnete Kindertheater L'Una wird das Stück „Rumpelstilzchen . . . so heiß ich nicht“ aufführen und eine Fassung des beliebten Märchenklassikers auf die Bühne bringen. Daneben führt das Puppentheater das Grimm'sche Märchen „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“ auf. Darin geht es um die Streiche, die drei kleine Teufel ausgeheckt haben.

So ließen sie einen Baum verdorren, an dem früher goldene Früchte hingen. Sie versiegelten einen Brunnen, aus dem früher einmal Wein floss. Und nun halten sie noch die Königstochter in einem Turm gefangen. Nur wer dem Geheimnis der drei goldenen Haare auf die Spur kommt, kann den Zauber brechen. Große und kleine Besucher können zudem in die Kunst des Märchenerzählens eintauchen. „In guten, alten Zeiten“ entführen Erzähler, wie die Veranstalter schreiben, ihre Zuhörer durch ihre Geschichten und durch ihre Gestik und Mimik in verzauberte fremde Welten.

Märchenurkunde zu gewinnen

Vorbei ist das aber noch lange nicht: In Märchenzelten rund um das Schloss sowie in einigen Räumen im Inneren werden auch auf dem Fest Märchenerzähler aus dem ganzen Land ihre Geschichten vortragen. Das Rahmenprogramm bietet darüber hinaus einen Rätselpfad, bei dem eine persönliche Märchenurkunde gewonnen werden kann, Kinderschminken, Hüpfburg, Feuerdrachenrutsche sowie zahlreiche Märchenspiele und einen Malwettbewerb. Bei alldem können die Besucher auf Schloss Drachenburg in die Märchenwelt eintauchen.