Theater im Siebengebirge

Heisterbach. Das Kölner N.N. Theater spielt im August erneut auf dem Klostergelände in Heisterbach. Auf dem Programm stehen am 11. August "Ich fürchte nichts ... Luther 2017", am 12. August die "Nibelungen" und am 13. August "Heidi" für Kinder ab sechs Jahre.

Theaterfreunde können sich freuen. Auch in diesem Jahr gibt es vor der Kulisse der Chorruine Heisterbach wieder mehrere Auftritte des Kölner N.N.-Theaters. Am Freitag, 11. August, 20 Uhr, spielt das Ensemble aus der Domstadt passend zum Reformationsjahr „Ich fürchte nichts ... Luther 2017“. Am Samstag, 12. August, 20 Uhr, werden nach dem großen Erfolg bei der Premiere im vergangenen Jahr erneut die „Nibelungen“ aufgeführt. Zusätzlich wird ein Stück für Kinder ins Programm des zweiten Sommertheaters in der Klosterruine aufgenommen. Am Sonntag, 12. August, 11 Uhr, wird „Heidi“ nach dem Roman von Johanna Spyri für Kinder ab sechs Jahre gespielt.

Erst seit wenigen Tagen weiß der Veranstalter, dass auf dem Klostergelände auch in diesem Jahr Theater gespielt werden darf. Vor ihrer Genehmigung hatte die Untere Landschaftsbehörde beim Rhein-Sieg-Kreis die Vorlage eines Artenschutzgutachtens gestellt, um sicherzustellen, dass die Tierwelt im Naturschutzgebiet durch die Aufführungen nicht beeinträchtigt wird. Zwischenzeitlich war daher bereits über andere Veranstaltungsorte nachgedacht worden.

Jahrelanger Traum geht in Erfüllung

„Bei uns stehen jetzt alle Signale auf Grün“, freut sich Tom Simon. Für das Ensemblemitglied aus dem Siebengebirge ging bei der Premiere im vergangenen Jahr ein jahrelanger Traum in Erfüllung – vor dieser Kulisse Theater zu spielen. Die Marienborn GmbH als Eigentümerin des Geländes und die Stiftung Abtei Heisterbach machten es zusammen mit dem N.N.-Theater möglich. Gesponsert wird die Veranstaltung von der Königswinterer Stiftung der Familie Lemmerz und der Städte- und Gemeinden-Stiftung der Kreissparkasse Köln im Rhein-Sieg-Kreis. „Ich fürchte nichts ... Luther 2017“ ist eine Kooperation mit der Evangelischen Kirche im Rheinland anlässlich des 500-jährigen Jubiläums der Reformation.

Damals wurde der religiöse Fanatismus, gepaart mit ökonomischem Ungleichgewicht und den neuen Medien als Brandbeschleuniger zum Problem. Eine Zustandsbeschreibung, die durchaus auch auf die Gegenwart zutreffen könnte. „Hätte ich gewusst, da ich anfing zu schreiben, was ich jetzt erfahren und gesehen habe, so hätte ich fürwahr stille geschwiegen ...“, schrieb Luther kurz vor seinem Tod – überrannt von den Ereignissen. Während er am Ende seines Lebens instrumentalisiert wurde, stand der junge Reformator zu seiner Kraft, seinen Ideen und der Schärfe seiner Formulierung.

Ortsansässiger Chor eingebunden

Das N.N. Theater lässt mit Autor George Isherwood und Regisseur Gregor Höppner die Ereignisse von damals lebendig werden und verbindet sie mit der Gegenwart – mit viel Witz, Tragik, Poesie und Musik. Auf Anfrage kann auch ein ortsansässiger Chor musikalisch in die Inszenierung eingebunden werden. „Der evangelische Reformator auf dem urkatholischen Klostergelände“, freut sich Tom Simon auf diese Aufführung ganz besonders. Anders als bei den „Nibelungen“ wird er hier allerdings als Schauspieler nicht mit dabei sein.

Bei „Heidi“ wird der alte Roman von Johanna Spyri den Kindern von heute mit Humor, Tragik und viel Phantasie beigebracht. Armut und Krankheit, das Böse und das Gute, Treue und Verrat spielen in der Geschichte des Waisenmädchens, das von seiner Tante Dete zu ihrem Großvater, dem Almöhi, abgeschoben wird, eine wichtige Rolle. Nur drei Schauspieler werden dabei sämtliche Rollen spielen – sogar die der Ziegen. Rund 500 Plätze pro Aufführung bietet das Theater vor der Chorruine. Der Kartenvorverkauf bei Bonn-Ticket beginnt in den nächsten Wochen.