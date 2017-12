Das letzten Mal in diesem Jahr

An diesem Wochenende besteht zum letzten Mal die Möglichkeit, den Weihnachtsmarkt am Drachenfels zu besuchen.

Königswinter. Der Endspurt läuft: Zum letzten Mal in diesem Jahr öffnet an diesem Wochenende der Weihnachtsmarkt auf Schloss Drachenburg seine Pforten.

Nur noch an diesem Wochenende haben die Besucher Gelegenheit, die „Einzigartige Weihnachtszeit“ auf Schloss Drachenburg zu erleben – und damit jenes besondere, viktorianische Flair, das auch die 65 kostümierten Schauspieler des Theaterensembles „Faust III“ und des „Pirates Action Theater“ diesem Markt verleihen.

Da der vierte Advent in diesem Jahr auf Heiligabend fällt, ist der Markt in seinem sechsten Jahr nur an den drei vorherigen Adventswochenenden geöffnet. Geöffnet ist am Samstag, 16. Dezember, von 12 bis 21 Uhr und am Sonntag, 17. Dezember, von 12 bis 20 Uhr.

Auch in diesem Jahr gibt es ein Kombiticket. Der Eintritt zum Schloss und die Fahrt mit der Bergbahn kosten zusammen zwölf Euro für Erwachsene, sechs Euro für Kinder ab sechs Jahren. Für Fußgänger gelten die üblichen Eintrittspreise für das Schloss: sieben Euro für Erwachsene, fünf Euro für Kinder und Ermäßigungsberechtigte.