Lesung und Literarisches Quartett

Von ga, 16.06.2019

Die Lesung am Montag, 17. Juni, im Arbeitnehmer-Zentrum Königswinter, Johannes-Albers-Allee 3, beginnt um 20 Uhr, der Eintritt kostet zwölf Euro. Karten gibt es in der Dollendorfer Bücherstube, Heisterbacher Str. 60 bis 62, unter 0 22 23/91 26 30 oder per E-Mail unter info@dollendorferbuecherstube.de. Der Eintritt zum Literarischen Quartett am Dienstag, 18. Juni, um 19 Uhr im Siebengebirgsmuseum, Kellerstraße 16, ist frei. Anmeldungen sind erbeten unter 0 22 23/37 03 oder E-Mail info@literatur-im-siebengebirge.de. Die „Literatur im Bistro“ gibt es am Donnerstag, 4. Juli, um 16 Uhr im Bistro Ludwig, Hauptstraße 38 d. Anmeldung unter 0 22 24/1 87 64 61 oder info@literatur-im-siebengebirge.de.