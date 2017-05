Freibad in Königswinter

Königswinter. Die Freibadsaison in Königswinter beginnt am Wochenende: Die Eintrittspreise und Öffnungszeiten des Lemmerz-Freibades bleiben unverändert. Der Verein „Lemmerz-Freibad-Initiative“ bietet an vier Tagen Frühschwimmen an.

Das Lemmerzfreibad öffnet am Sonntag erstmals die Pforten – denn dann sollen die derzeit noch laufenden Vorbereitungen für den Badebetrieb abgeschlossen sein. So wurden unter anderem die Winterschäden beseitigt, die Rutsche saniert und das Filtermaterial ausgetauscht.

Los geht es am Sonntag, 28. Mai, um 10 Uhr. Ab Montag, 29. Mai, gilt dann die altbekannte Regel, dass das Bad bei schönem Wetter mit einer Tagestemperaturvorhersage von mehr als 18 Grad öffnet – und zwar täglich von 10 bis 20 Uhr. Die Eintrittspreise bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Ausgenommen von dieser Regel ist das Frühschwimmen. Denn ab Montag, 7 Uhr, heißt es auch wieder: Bahn frei für Frühschwimmer. Da die Stadt sich an der Finanzierung des Frühschwimmens nicht beteiligt, hat der kürzlich gegründete Verein „Lemmerz-Freibad-Initiative“ das Angebot möglich gemacht und das Bad speziell zum Frühschwimmen für seine Mitglieder angemietet.

Die Mitgliedschaft im Verein kostet 30 Euro Jahresbeitrag. Der Beitrag kann entweder per Überweisung oder einfach beim Frühschwimmen an der Vereinskasse entrichtet werden. Mitglieder sind zum Kauf einer Zehnerkarte für das Frühschwimmen (35 Euro) oder einer Saisonkarte, die zu allen Öffnungszeiten gültig ist (180 Euro), berechtigt.

Für Gelegenheitsschwimmer gibt es auch Einzeltickets. Das Frühschwimmen wird in Kooperation mit dem „Schwimmtreff Königswinter“ angeboten. Es findet unabhängig von der Witterung statt (außer bei Gewitter), und zwar montags, mittwochs und freitags jeweils von 7 bis 9.30 sowie samstags von 8 bis 9.30 Uhr.

Weitere Informationen zur „Lemmerz-Freibad-Initiative" und zum „Schwimmtreff Königswinter".