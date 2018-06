Rhein-Sieg-Kreis. Bei einem Unfall am Sonntagmorgen auf der A3 sind eine Frau und ein Kleinkind verletzt worden. Deshalb war die Autobahn in Richtung Köln zwischenzeitlich gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.06.2018

Zu einem Unfall ist es am Sonntagmorgen auf der A3 zwischen der Anschlussstelle Siebengebirge und dem Autobahnkreuz Bonn/Siegburg gekommen. Wie die Autobahnpolizei auf Anfrage mitteilte, sind in Fahrtrichtung Köln eine 41-Jährige und ein 60-Jähriger mit ihren Autos aneinandergeraten. Der genaue Hergang sei noch unklar, so die Polizei weiter. Sie wurde um 10.19 Uhr alarmiert. Der Unfall war jedoch nicht so schwer wie zunächst angekommen.

Die Frau und das Kleinkind, das mit ihr im Auto saß, wurden nur leicht verletzt. Deshalb konnte der ebenfalls alarmierte Rettungshubschrauber wieder abdrehen. Zeitweise musste die A3 in Fahrtrichtung Köln voll gesperrt werden. Folge war ein mehrere Kilometer langer Stau. Zwischenzeitlich ist die Unfallstelle geräumt, seit 12 Uhr sind alle Fahrbahnen wieder frei.

Die Verkehrslage in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis