Kein Weiterkommen in Oberdollendorf

Steckt fest: Ein Lastwagen in Oberdollendorf.

Königswinter. Ein Lastwagenfahrer hat am Mittwoch blind auf sein Navigationsgerät vertraut und sein Fahrzeug in einer Gasse in Oberdollendorf festgefahren. Erst nach etwa einer Stunde konnte ein Abschleppdienst den Lastwagen befreien.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.08.2018

Gegen 14 Uhr hatte sich ein polnischer Lastwagenfahrer in die Laurentiustraße/Ecke Bachstraße verirrt und sein Fahrzeug festgefahren. Der Fahrer hatte blind seinem Navigationsgerät vertraut und war in die viel zu engen Gassen gefahren, wo er prompt steckenblieb.

Das Ordnungsamt und ein Abschleppwagen waren schnell vor Ort. Ein Poller stand im Weg und musste zunächst von der Feuerwehr abgeflext werden. Der Plan war, dass der Abschleppdienst den unbeladenen Hänger mit schwerem Gerät auf die Seite zieht, damit der Hänger freikommt.

Um 15 Uhr war der Fall schließlich erledigt. Die Straße wurde mit viel Spülwasser eingesprüht, damit der Hänger besser rutscht. Danach wurde eine dicke Stahltrosse am Rahmen des Lastwagens befestigt, woraufhin der LKW vom Abschleppwagen befreit wurde.