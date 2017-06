Polizei ermittelt nach Wohnungseinbruch

Königswinter. Aus einer Wohnung in der Königswinterer Altstadt wurde Schmuck und ein Laptop geklaut. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.06.2017

Nach einem Einbruch in eine Wohnung in Königswinter bittet die Bonner Polizei um Hinweise. Wie die Beamten am Dienstagmorgen mitteilten, drangen bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Sonntag, 12.30 Uhr, und Montag, 19 Uhr, in die Wohnung eines Hauses in der Wilhelmstraße in der Altstadt ein ein.

Die Verdächtigen gelangten zunächst in das Treppenhaus des Hauses. Der Spurenlage zufolge hebelten sie dann gewaltsam im zweiten Obergeschoss des Gebäudes die Eingangstür zur Wohnung auf. Nachdem sie sich so Zutritt zu den Zimmern verschafft hatten, durchsuchten sie die Räume gezielt nach Diebesgut. Mit einem Laptop und mehreren Schmuckstücken konnten sie den Tatort schließlich unerkannt wieder verlassen.

Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich unter der 02 28/1 50 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.