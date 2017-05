Sperrungen nach Unfall auf der A3

Königswinter. Nach einem Unfall mit einem LKW kommt es auf der A3 von Bonn in Richtung Siebengebirge zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Zwei von drei Spuren mussten vorübergehend gesperrt werden.

09.05.2017

Auf der A3 vom Kreuz Bonn/Siegburg in Richtung Siebengebirge ist es im Feierabendverkehr in Höhe Rauschendorf zu einem Unfall gekommen. Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem LKW prallte letzterer in die Mittelleitplanke. Nach ersten Angaben der Autobahnpolizei gab es bei dem Unfall keine Verletzten, allerdings kommt es aufgrund des Unfalls zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Zwei von drei Spuren in Richtung Siebengebirge mussten gesperrt werden.

Weitere Berichterstattung folgt.

