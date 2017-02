Einsatz gegen Terrorunterstützer

08.02.2017 Königswinter/Troisdorf. Einen größeren Einsatz des Landeskriminalamtes hat es am Mittwochmorgen in Troisdorf und in Königswinter-Rauschendorf gegeben. In einer Wohnung in Rauschendorf soll sich eine Person aufgehalten haben, die salafistischen Kreisen nahestehen soll.

Die Bundesanwaltschaft ist am Mittwochmorgen gegen mutmaßliche Unterstützer der ausländischen terroristischen Vereinigung "Jabhat al-Nusra" (JaN) vorgegangen. Dazu wurden in Nordrhein-Westfalen und Großbritannien Wohnungen und weitere Räume durchsucht.

Auch in Troisdorf und Königswinter-Rauschendorf kam es am Mittwochmorgen zu Durchsuchungen. Nach GA-Informationen wurde in Rauschendorf eine Privatwohnung inspiziert. In dieser soll eine Person übernachtet haben, die salafistischen Kreisen nahestehen soll.

Insgesamt ist die Bundesanwaltschaft gegen zwei Beschuldigte vorgegangen. Beiden wird vorgeworfen, die ausländische terroristische Vereinigung "Jabhat al-Nusra" bereits seit mehreren Jahren unterstützt zu haben. Sie sollen nach Angaben der Bundesanwaltschaft Spenden gesammelt sowie an der Organisation und Durchführung von Hilfskonvois beteiligt gewesen sein.

Die Lieferungen erfolgten den Ermittlungen zufolge unter anderem über die Vereine "Medizin mit Herz" aus Hennef sowie "Medizin ohne Grenzen".Der Verein "Medizin mit Herz" wird vom Verfassungsschutz NRW als extremistischer salafistischer Verein eingestuft und beobachtet. (ga)