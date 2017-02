Einsatz gegen Terrorunterstützer

08.02.2017 Königswinter/Troisdorf. Die Bundesanwaltschaft ist am Morgen gegen zwei mutmaßliche Terror-Unterstützer des Vereins "Medizin mit Herz" aus Hennef vorgegangen. Dazu wurde unter Anderem in Königswinter eine Wohnung durchsucht.

Die Bundesanwaltschaft ist am Mittwochmorgen gegen zwei mutmaßliche Terrorunterstützer der Vereinigung "Jabhat al-Nusra" (JaN) im Raum Bonn vorgegangen. Dazu sollen auch Wohnungen und weitere Räume auch in Troisdorf und Königswinter-Rauschendorf durchsucht worden sein.

Im Mittelpunkt der Durchsuchungen steht nach Angaben des NRW-Innenministeriums der 2013 gegründete Verein „Medizin mit Herz“ mit Sitz in Hennef. Die Bundesanwaltschaft ist gegen zwei algerische Brüder im Alter von 32 und 39 Jahren vorgegangen. Der Ältere der beiden ist Vorsitzender des Vereins "Medizin mit Herz". Der Jüngere ist als bekannter salafistischer Prediger eng in die Aktivitäten des Vereins eingebunden, so das NRW-Innenministerium.

Beiden wird vorgeworfen, die ausländische terroristische Vereinigung "Jabhat al-Nusra" bereits seit mehreren Jahren unterstützt zu haben. Sie sollen nach Angaben der Bundesanwaltschaft Spenden gesammelt sowie an der Organisation und Durchführung von Hilfskonvois beteiligt gewesen sein. Die Güter wurden dort von Milizionären der terroristischen Vereinigung „Jahbat al-Nusra“ entgegengenommen.

Nach GA-Informationen wurde am Mittwochmorgen in Rauschendorf eine Privatwohnung inspiziert. In dieser soll eine Person übernachtet haben, die salafistischen Kreisen nahestehen soll.

„Nach den Erkenntnissen der Ermittler unterstützt der Verein unter dem Deckmantel der humanitären Hilfe die terroristischen Aktivitäten von ‚Jabhat al-Nusra‘ in Syrien“, sagte NRW-Innenminister Ralf Jäger. Die Akteure des Vereins seien der extremistisch-salafistischen Szene im Rheinland zuzuordnen. „Es geht jetzt darum, Beweismittel zu sichern und herauszufinden, woher das Geld kommt“, so Jäger.

Der Verein "Medizin mit Herz" wird vom Verfassungsschutz NRW als extremistischer salafistischer Verein eingestuft und beobachtet. (ga)