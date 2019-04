Weinberglauf in Königswinter

Oberdollendorf. Die Anmeldung für den Petit Médoc findet am Sonntag um 20 Uhr statt. Die Läufer müssen wieder flink mit den Fingern sein, um einen der über 1000 Startplätze zu ergattern.

Am kommenden Sonntag, 7. April, ist es wieder soweit. Menschen, die sonst eher gewohnt sind, schnell zu laufen, müssen am Computer oder Laptop ziemlich flinke Finger haben. Um 20 Uhr beginnt die Anmeldung für den 8. Le Petit Médoc der Spiel- und Sportgemeinschaft (SSG) Königswinter, der am 29. Juni mit Start und Ziel am Weinhaus Gut Sülz stattfindet. In den vergangenen Jahren waren die 600 Startplätze für den Hardtlauf über elf Kilometer und die 200 Plätze für den Winzerlauf über 3,65 Kilometer meist nach wenigen Minuten komplett ausgebucht. Premiere: Gästen des Jufa-Hotels in Niederdollendorf wird ein Startplatz garantiert.

Ende Juni wird dann wieder die große Karnevalsparty in den Weinbergen stattfinden. Mehr als 90 Prozent der Läufer starten kostümiert. Die besten Kostüme und die schönsten Gruppen werden auch in diesem Jahr prämiert. Auf die Strecke verteilt sind in diesem Jahr sieben Verpflegungsstellen.

Neu ist der Stand des Jufa-Hotels mit Käsehäppchen und Traubensaft. Wie gewohnt gibt es den Sommerweinstand des Weinhauses Gut Sülz – erstmals mit Brot von der Bäckerei Rüth aus Vinxel. Es folgt der Stand der Siebengebirgsimker mit Baguette der Bäckerei Bürder. An den weiteren Ständen gibt es Weine der Siebengebirgswinzer Blöser, Broel und Pieper. Für die weiteren kulinarischen Genüsse sorgen Lieblingsburger, Catering Manfred Seidel und Ulli Henselers Party Service.

Beim Médoc-Schülercup erhalten in diesem Jahr die Schulen und Gruppen mit den meisten Teilnehmern im Schüler- und Bambinilauf einen Pokal. Für alle teilnehmenden Kids gibt es eine Medaille. Die beiden 100pro-Schülerläufe der Kreissparkasse Köln werden um 12.45 Uhr (Jungen) und 12.55 Uhr (Mädchen) gestartet. Um 13.10 Uhr gehen die Bambini (Jahrgang 2012 und jünger) auf die 400-Meter-Strecke. Statt Startgeld wird bei den Nachwuchsläufen wieder um eine Spende gebeten. In diesem Jahr gehen diese Einnahmen an „Haus Heisterbach – 25 Jahre Hilfe für Mutter & Kind“. Um 13.30 Uhr wird der Winzerlauf über 3,65 Kilometer gestartet. Der Hardtlauf über elf Kilometer beginnt um 14 Uhr. Das Startgeld beträgt 20 Euro.