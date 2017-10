Jubiläumskonzert auf Schloss Drachenburg

KÖNIGSWINTER. Seit 125 Jahren pflegt der MGV Frohsinn Oelinghoven deutsches Liedgut. Zum Jubiläum luden die Musiker zu einem Konzert auf Schloss Drachenburg ein und boten dem Publikum ein Glanzstück ihrer gesanglichen Vortragskunst.

Von Roswitha Oschmann, 25.10.2017

Na gut, Schloss Drachenburg ist noch zehn Jahre älter. Als 1892 Männer aus Oelinghoven ihren MGV Frohsinn ins Leben riefen, lag die Grundsteinlegung für das Schmuckstück von Königswinter bereits ein Jahrzehnt zurück. Das Schloss ist inzwischen wieder bestens in Schuss und die heutigen Sänger sind ebenfalls in Hochform – das bewiesen sie beim Jubiläumskonzert zu ihrem 125-jährigen Bestehen auf Schloss Drachenburg auf grandiose Weise. Bürgermeister Peter Wirtz gratulierte dem Geburtstagschor und freute sich, dass die Oelinghovener diese Veranstaltung am Drachenfels durchführten – in der ausverkauften Kunsthalle des prächtigen Gebäudes.

Mit dem „Grüß euch Gott, alle miteinander“ aus der Operette „Der Vogelhändler“ begrüßte der Chor zusammen mit Jupp's Salon-Orchester das erwartungsvolle Publikum nach dem Einzug auf die Bühne, darunter auch Staatssekretärin Andrea Milz. Frank Heuser, der Vorsitzende des Chorverbandes Rhein-Sieg, sagte: „Ich bin stolz darauf, einem Chor mit solch einer Historie gratulieren zu dürfen – 125 Jahre, dahinter steht eine bewegte Geschichte.“

Chorverband Rhein-Sieg umfasst mehr als 100 Chöre

Sein Verband sei mit mehr als 100 Chören und 3000 Sängern zweitgrößter in Nordrhein-Westfalen. Er dankte den Jubilaren, dass sie sich in den Dienst der Musik stellen. „Mögen Sie noch viele Jahre die wunderbare Erfahrung des gemeinsamen Singens machen.“ Claus Scheel, der Vorsitzende des Chorverbandes Rhein-Sieg, Gruppe Siebengebirge, überreichte die von Henning Scherf, dem Präsidenten des Deutschen Chorverbandes, unterzeichnete Urkunde.

Vorsitzender Thomas Hansen betonte: „Wir blicken heute mit Stolz auf 125 Jahre erfolgreiche Vereinsgeschichte zurück – 125 Jahre Frohsinn in Oelinghoven mit dem Ziel, das deutsche Liedgut zu pflegen und den Mitmenschen nahe zu bringen. Gemäß ihrem Motto ,In Freud und Leid zum Lied bereit‘ haben die Sänger diese Verantwortung nie aus den Augen verloren.“ Und auch für das Konzert hatte der Chor alles aufgeboten.

Das Salonorchester, deren Musiker fast alle dem Ford-Sinfonie-Orchester Köln angehören und bei dem MGV-Dirigentin Birgit Rom Erste Flötistin ist, steuerte beliebte Instrumentalstücke bei – unter anderem aus „Figaros Hochzeit“, „Die verkaufte Braut“ oder auch ein Medley aus der „Westside-Story“. Tenor Rolf Schmitz setzte solistische Glanzpunkte – etwa mit dem „Wolgalied“ oder auch mit den lustigen Stücken „Ganz ohne Weiber geht die Chose nicht“ oder „Ich wollt, ich wär ein Huhn“, wobei dann das Publikum ausdrücklich zum Mitsingen eingeladen war.

Ein Tusch auf Wilhelm Busch

Unter Roms Leitung gelang den Männern zum Jubiläum ein Glanzstück ihrer gesanglichen Vortragskunst. Sie zeigten sich vielfältig. Bekannte Stücke aus der Literatur für Männerchöre waren „Musica zu Ehren“ oder „Aus der Traube in die Tonne“, die ausnehmend gut gefielen. Auch wenn das gewagte Zitat „Musik wird oft nicht schön gefunden, weil sie stets mit Geräusch verbunden“ von Wilhelm Busch stammt, so trugen die Herren aus Oelinghoven doch auch die „Buschiade“ vor: „Ein Tusch auf Wilhelm Busch und seinen köstlichen Humor …“ Der Komponist Dieter Frommlet hat mehrere Gedichte vertont und unter dem Titel „Buschiade“ veröffentlicht.

Udo Jürgens „Griechischer Wein“ oder die Opernchöre der Gefangenen und der Schmiedegesellen rundeten den MGV-Part ab. Für Lortzings Oper „Der Waffenschmied“ hatten die Sänger sogar eigens einen Amboss aufs Schloss transportiert - und Musikdirektor Jochem Röttig schlug mit zwei Hämmern den Takt.

Zum Schluss alles Walzer: Sämtliche Mitstreiter, auch Pianist Frank Hoppe, ließen Wiener Walzerklänge erklingen. Die Besucher waren aus dem Häuschen. Wie gut, dass der MGV mit Franz Elbern ein besonders wortgewandtes, witziges Mitglied hat. Seine pfiffigen Einführungen als Conférencier in alle Stücke gaben dem Konzert noch zusätzlichen Unterhaltungswert.