Das große Vorbild

KÖNIGSWINTER. Der TV Königswinter und die SSG Königswinter richteten im Peter-Breuer-Stadion die Siebengebirgsmeisterschaften aus. Stargast war Olympia-Teilnehmerin Konstanze Klosterhalfen.

Von Roswitha Oschmann, 18.09.2017

Ein Bild vom Vorbild. Die Handys wurden gezückt. Denn: Fotos zusammen mit Konstanze Klosterhalfen waren so heiß begehrt wie Pokale bei den Teilnehmern der Leichtathletik-Siebengebirgsmeisterschaft. Auch Chantal Stammnitz und Tim Ehses von der SSG Königswinter und Ben Lelke und Nils Lokaszen vom TV Königswinter stellten sich nach ihrem Dreikampf zusammen mit der strahlenden WM-Teilnehmerin zum Erinnerungsfoto parat. „Sie ist Vorbild für uns, wir verfolgen ihre Wettkämpfe ganz genau“, meinten die vier Nachwuchssportler im Peter-Breuer-Stadion.

Konstanze Klosterhalfen überreichte zusammen mit den Organisatoren der Siebengebirgsmeisterschaft Pokale, Medaillen und Urkunden. Vorher gab es noch Lob von SSG-Vorsitzendem und Moderator Hansjürgen Melzer: „Ganz toll, dass Du da bist, Konstanze.“ Und eigentlich brauchte er das in dieser Fan-Arena ja gar nicht zu erklären: „Sie hat tolle Zeiten erreicht, ist die schnellste deutsche Läuferin über 800, 1500, 3000 und 5000 Meter und blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Bei der Weltmeisterschaft erreichte sie das Halbfinale.“ Applaus und kreischende Fans. Melzer: „Den Beifall hat sie verdient.“ Ehrengast Konstanze Klosterhalfen erinnerte sich mit Vergnügen an ihre ersten Starts eben bei diesen Siebengebirgsmeisterschaften: „Ich weiß noch genau, wie vor zehn Jahren die Bänder meiner Laufschuhe in der letzten Kurve der 800 Meter aufgingen.“

Saisonpause

Während sich die 130 Teilnehmer der offenen Siebengebirgsmeisterschaften im Alter von zehn bis 17 Jahren aus zehn Vereinen, darunter auch TuS Köln und LA Wachtberg, sowie aus drei Schulen noch harte Kämpfe lieferten, ist für Klosterhalfen Saisonpause. „Jetzt geht es in den Urlaub nach Italien und danach ins Trainingslager nach Südafrika. Ich komme sehr gern hierher, denn hier habe ich angefangen.“ Beim 800-Meter-Lauf, der zuletzt gestartet wurde, stand sie applaudierend und anfeuernd an der Laufbahn.

Herausragende Leistungen lieferten dabei Stefan Roeß (MU16) vom TuS Dollendorf als Sieger über 800 Meter in 2:15:73 Minuten und mit 1477 Punkten im Dreikampf sowie Laura Knobel (WJU16) vom TV Königswinter als Dreikampfsiegerin mit 1323 Punkten. Den im vergangenen Jahr ausgelobten Barbara-Berger-Pokal für den Verein mit den meisten Startern heimste erneut die SSG mit 39 Athleten ein; zweitstärkster Verein war der TVK mit 18 Teilnehmern.

Heino R. Gröf vom Turnverein Königswinter, der zusammen mit Winni Penno von der SSG Königswinter den organisatorischen Hauptpart leistete, war absolut zufrieden mit den sportlichen Leistungen und auch mit der Teilnehmerzahl. Auch drei Familien mit drei Generationen beteiligten sich am Familien-Mehrkampf.

Neue Anlage

32 Helfer standen zur Verfügung. Zum Beispiel war auch TV-Nachwuchshoffnung Tim Henseler vom TVK diesmal nicht im Wettkampf herausragend, sondern gehörte zum eifrigen Team, ohne das ein solches Spektakel gar nicht über die Bühne gehen kann. Besonders freuten sich die Organisatoren über die Kreissparkasse Köln, die mit einer Spende in Höhe von 1200 Euro die Durchführung der Meisterschaft ermöglichte, über Markus Bonk, der mit seiner nostalgischen Kaffeebar dabei war und auch Obst verteilte und über das Maritim, das praktische Unterstützung lieferte mit Technik und auch Catering für die Helfer.

Neu und dicht umlagert: die Anlage „Speed 4“, an der die Sportler Reaktion, Konzentration und Geschwindigkeit testen konnten. Auch TVK-Chef Heribert Joachim schaute sich an, wie unter Speed4-Erfinder Ralf Steimel Kinder und Jugendliche auf das unverhoffte „Grün“ der Ampel auf einer der beiden kurzen Laufbahnen losrannten und am Wendepunkt zur Slalomstrecke wechselten. Aus dem Automat kam für jeden eine schriftliche Zeitangabe. Mit Ball hatte einst Fußballstar Lionel Messi die Distanz in 5,12 Sekunden absolviert. Der achtjährige Timo Krein aus Niederdollendorf schaffte es ohne Ball in 5,47 Sekunden. Ben Schümann (10) vom CJD brachte es auf 5,59 Sekunden. Ein Gerät, um spielerisch Spaß am Sport zu gewinnen.