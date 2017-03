Jugendleiter-Card in Bad Honnef

BAD HONNEF/KÖNIGSWINTER. 18 Anwärter auf die Jugendleiter-Card lernen in der Honnefer Jugendherberge Strategien zu Motivation und Konfliktlösung - und auch viel über sich selbst.

Von Neal Graham, 21.03.2017

Einen Streifen Klebeband auf den Boden geklebt – und fertig! Alle Mitspieler bezogen ihre Posten auf einer der beiden Seiten des Trennstreifens, das „Linienziehen“ konnte beginnen. Die simple Aufgabe des Teamwettkampf-Spiels lautete: „Ziehe die Mitglieder der anderen Mannschaft auf deine eigene Seite.“ Auf faire Art und Weise, versteht sich.

Methode eins: ein Muskelkraft-Duell von Angesicht zu Angesicht. Klar, die offensichtliche Variante. Das mochte zwar besonders fair sein, doch besonders raffinierte Linienzieher wählten stattdessen Methode zwei – die Rudelbildung. Und in Windeseile zeigte sich: Wenn mehrere Hände zusammen an einem Strang – respektive Arm – zogen, gab es für den Gegner im wahrsten Sinne des Wortes kein Halten mehr. Mit lautem Kreischen und Lachen dezimierte die linke Seite das rechte Team. Aus, vorbei, gewonnen.

Mit einfachsten Mitteln, zur Not eben nur einem Streifen Klebeband, eine Gruppe zu betreuender Kinder nicht nur wach, fit und locker zu machen, sondern auch als Gemeinschaft zusammenzuschweißen – das war das Ziel der Teamspiele, die 18 angehende Jugendleiter aus Königswinter beim Schulungskursus in der Honnefer Jugendherberge einstudierten.

„Gruppen leiten lernen“, so lautete das Motto des Workshops, der in diesem Jahr bereits zum siebten Mal vom Servicebereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe der Stadt Königswinter ausgerichtet wurde. Dessen Abschluss ist neben ehrenamtlichem Vereins-Engagement und dem Absolvieren eines Erste-Hilfe-Kursus Voraussetzung für den Erhalt der Jugendleiter-Card „Juleica“, eines bundesweit einheitlichen, amtlichen Ausweises für pädagogische Erziehung.

Es geht darum, aus Kindern eine Gemeinschaft zu bilden

Und was Jugendpfleger Stefan Schmied und Sozialpädagoge Torsten Boczek den Teilnehmern an zwei Wochenenden vermittelten, war weit mehr als bloß trockene Theorie. Zuerst büffelten die angehenden Karteninhaber geltendes Recht zu Aufsichtspflicht, Haftung und Jugendschutz sowie pädagogische Grundkenntnisse über Kommunikation und Kooperation. Dann standen zur Auflockerung eine Vielzahl kreativer und kindgerechter Spiele an.

Ob das „Linienziehen“, „Bodyguard“ oder „der Präsident von Hawaii“ – „mache aus wenig viel“, so das Ziel. Zudem konnten sich die Gruppenleiter in spe in geschütztem Rahmen fit machen für Konfliktsituationen. Sei es das verständnislose Elternpaar, das dem Betreuer Inkompetenz vorwirft, oder ein Paar junger Streithähne, das sich unentwegt angiftet – abwechselnd suchten die Teilnehmer in Rollenspielen nach verschiedenen Ansätzen, die Situation bestmöglich zu entschärfen.

Mit Erfolg: „Mit mehr Selbstvertrauen auf fremde Kinder zugehen zu können“, das traute sich Nina Allendörfer (16), die seit zwei Jahren Hilfsleiterin einer jungen Pfadfindergruppe aus Stieldorf ist, zum Workshop-Ende zu. Und Alina Jonas aus Uthweiler, die seit bald zwei Jahren Leichtathletik-Nachwuchsgruppen betreut, erkannte in der Selbstreflexion, wie sie vergangene Konflikte unter den Kindern noch souveräner hätte lösen können. „Jetzt sehe ich, dass ich mir mehr Zeit hätte nehmen sollen, um in Ruhe mit beiden Parteien zu reden“, so die 19-Jährige. „Mit den Erfahrungen aus der Schulung würde ich versuchen, den Konflikt ganz zu lösen statt ihn schnellstmöglich zu unterbinden.“ Nicht bloß Grundpfeiler für sein Engagement als Jugendleiter habe er vermittelt bekommen, erzählte David Jatzen (17), in seiner Freizeit beim Pfadfinder-Stamm Oberon Leiter einer 14-köpfigen Jungs-Truppe: „Das sind Kompetenzen fürs ganze Leben.“

Ein Lob, dem sich die Königswinterer Schul- und Sozialdezernentin Heike Jüngling, die der Abschlussrunde beiwohnte, gerne anschloss. Ob selbstbewusstes Auftreten, Konfliktlösung oder Moderationstechniken – „was die Jugendlichen hier lernen, ist wichtig für das Ehrenamt, die Schule und auch für den Beruf“.