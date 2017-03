Gesamtschule in Königswinter

Auch die zunächst nicht aufgenommen vier Kinder aus Königswinter sollen einen Platz an der Gesamtschule erhalten.

Oberpleis. SPD und Königswinterer Wählerinitiative sind am Montagabend im Stadtrat mit ihrem Antrag auf eine Sechszügigkeit der Oberpleiser Gesamtschule im Schuljahr 2017/2018 gescheitert.

Wie bereits im Schulausschuss entschied eine Stimme für die Koalition (CDU, FDP, Grüne) bei der Abstimmung über die Fünf- oder Sechszügigkeit der Gesamtschule im kommenden Schuljahr. Bei dem geheimen Votum, das die SPD beantragt hatte, votierten 25 Ratsmitglieder für den Antrag von Sozialdemokraten und Köwis, 26 dagegen. Mitstimmen durfte auch das Ratsmitglied Michael Köppinger (CDU), dessen Kind zu den vier abgelehnten Kindern gehört. Eine Befangenheit, wie sie Björn Seelbach (SPD) in seinem Fall unterstellte, lag nach Auskunft von Bürgermeister Peter Wirtz bei ihm nicht vor, da Köppinger mit seiner Stimme keinen unmittelbaren Einfluss auf die Aufnahme seines Kindes ausübt. Das könne schließlich nur der Schulleiter, so Wirtz.

In dieser Hinsicht hat Schulleiter Godehard Mai seit Montagabend aber nicht mehr freie Hand. Die Koalition setzte nach einer emotionalen Debatte als Antrag in offener Abstimmung durch, dass der Schulleiter die vier Schüler aus Königswinter, die eine Absage erhalten haben, nachträglich aufnehmen muss. Hierzu werden die Klassenstärken auf 28 Kinder festgelegt. Bisher hatten alle Fraktionen darauf Rücksicht genommen, dass Klassen mit Förderschülern auf 27 Kinder reduziert werden, was Mai aus pädagogischen Gründen für unverzichtbar hält.

Darüber hinaus soll Königswinter, so ein weiterer Antrag der Koalition, der beschlossen wurde, ab dem Schuljahr 2018/2019 bevorzugt Kinder aus der eigenen Stadt aufnehmen. Mit der Vorbereitung eines entsprechenden Privilegierungsbeschlusses nach dem Schulgesetz wurde der Schulausschuss beauftragt.