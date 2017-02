Ausschuss diskutiert zur Gesamtschule Oberpleis

Für das Gymnasium am Oelberg (GaO) in Oberpleis sind im Anmeldezeitraum, der wie bei der benachbarten Gesamtschule vom 3. bis zum 10. Februar dauerte, 88 Kinder angemeldet worden. Sie teilen sich auf folgende Heimatkommunen auf: Königswinter 76, Bad Honnef 5, Hennef 4, Asbach 2, Windhagen 1. Damit sind die Anmeldezahlen für das GaO weiter rückläufig. Im Jahr 2013, als die Gesamtschule an den Start ging, waren am Gymnasium noch 138 Fünftklässler eingeschult worden. Vor einem Jahr hatten die Eltern zur gleichen Zeit 106 Kinder angemeldet.