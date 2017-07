Probleme bei Schulhofsanierung

Niederdollendorf. Die Mitarbeiterinnen der CDU-Kleiderstube können aufatmen. Trotz der Bauarbeiten auf dem Schulgelände in Niederdollendorf, auf dem die Kleiderstube untergebracht ist, können die Kunden kommen.

Weil der Schulhof von Longenburgschule und Drachenfelsschule saniert wird, könnte der Zugang zur Kleiderstube auf demselben Gelände blockiert sein. Das befürchtete der Soziale Arbeitskreis der CDU-Frauen Königswinter, deren Kleiderstube sich in ehemaligen Klassenzimmer-Containern befindet. Nun gibt es gute Nachrichten: Entgegen erster Befürchtungen ist die Einrichtung nun doch während der gesamten Sommerferien erreichbar. Der Zugang erfolgt über die Hubert-Wagner-Straße. Das teilte am Mittwoch die Stadt mit.

Über eine vorhandene Treppenanlage schaffe die Stadt einen provisorischen Zugang, der bereits ab diesem Donnerstag, 20. Juli, genutzt werden könne. „Der Zugang wird ausgeschildert sein, sodass Besucher, die den gewohnten Weg einschlagen möchten, zu dem vorübergehenden Zugang geleitet werden“, so Stadtsprecher Nico Graefe. Der Betrieb der Kleiderstube könne somit weitergehen.

Wie berichtet, hatten die Mitarbeiterinnen der Kleiderstube, die in alten Klassencontainern auf dem Schulgelände untergebracht ist, nur durch Zufall erfahren, dass der Schulhof in den Sommerferien saniert wird. Tatsächlich, so hatte die Stadt auf Anfrage des General-Anzeigers eingeräumt, habe man bei den Planungen der Sanierungsarbeiten die Kleiderstube schlicht vergessen.

Ursprünglich hätten die Bauarbeiter vor Ort der Inhaberin Margret Brohl zugesagt, am Donnerstag noch einen Weg freizuhalten. In der übrigen Bauzeit sei das aber nicht möglich – und die Kleiderstube daher wohl nicht zu erreichen, befürchteten die ehrenamtlich tätigen Frauen zunächst. Doch am Dienstag kam Bewegung in die Sache.

Zwei Bäume werden gefällt

Unabhängig davon müssen auf dem Schulgelände zwei Bäume gefällt werden. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, war bei einer der regelmäßig stattfindenden Kontrollen zur Verkehrssicherheit auf dem Schulgelände festgestellt worden, dass zwei Bäume den Zugang der Feuerwehr zu den Räumen in den Obergeschossen behindern. Die ausladenden Kronen der beiden Bäume könnten das Anleitern der Feuerwehr im Notfall erschweren. Aus diesem Grund, so die Stadt, ist es erforderlich, die Bäume zu entfernen. Ein ausschließlicher Rückschnitt reiche leider nicht aus.

Die Fällarbeiten beginnen am Mittwoch, 19. Juli. Um auszuschließen, dass geschützte Tierarten dabei zu Schaden kommen, wurden die potenziellen Quartiere in den Bäumen vorab untersucht. „Es wurden keine Besiedlungen festgestellt“, so die Stadtverwaltung. Im Zuge der Schulhofsanierung sollen ersatzweise zwei neue Bäume auf dem Schulgelände gepflanzt werden. Behinderungen für den Verkehr sind laut Stadt nicht zu erwarten.