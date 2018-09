Programm bis Montag

Niederdollendorf. Kinder der Niederdollendorfer Kita haben die Kirmes mit einem Festzug und einer Parade gefeiert. Es war ein Vorgeschmack auf das weitere Kirmesprogramm am Wochenende.

Lampenfieber hatte das Königspaar nicht. Höchstens ein ganz klein wenig. Beherzt fassten sich Elise und Dean an den Händen und tanzten im Festzeit an der Niederdollendorfer Kirche zu Ehren von Pastor Dariusz Glowacki schwungvoll über den Holzboden. Da ließ sich auch das amtierende Königspaar der Sankt Sebastianus Junggesellen-Bruderschaft, Simon Urban und Saskia Schwabe, nicht lange bitten und drehte gleichfalls ein paar Runden durch das Festzelt.

„Die Kinder haben rund vier Wochen für ihren Auftritt geprobt“, sagt Barbara Leven, Leiterin der katholischen Kindertagesstätte Sankt Michael. Und meisterten entsprechend ihren Auftritt zum Auftakt der Niederdollendorfer Kinderkirmes mit Bravour.

Traditionell hatten sich die Jungen und Mädchen, Eltern und Erzieher am frühen Mittwochmorgen zum Festzug vom Kindergarten Sankt Michael zum Zelt neben der Kirche getroffen. Hauptmann Max führte den Zug souverän an. Das Königspaar, das wie in jedem Jahr per Losentscheid unter den Vorschulkindern ermittelt worden war, begleiteten die Bogenmädchen Annerike und Sophia, dicht gefolgt von den Blumenmädchen Alexandra, Alisa, Khatellina und Leticia.

Kirmesprogramm Nach der Kinderkirmes folgt an diesem Wochenende die Kirmes für „die Großen“, die die Sankt Sebastianus Junggesellen-Bruderschaft traditionell am letzten Wochenende im September ausrichtet. Mit einer Premiere in diesem Jahr: Erstmals fand der Auftakt mit der Parade und anschließender Vogeltaufe im Festzelt bereits am Donnerstag statt.

Am Freitag folgt der Fackelzug, der ab etwa 18.30 Uhr durch die Straßen von Niederdollendorf führt. Der Bayerische Abend im Festzelt startet gegen 20.15 Uhr.

Früh geht es am Samstag weiter: für die Mitglieder der Junggesellen-Bruderschaft heißt es um 7.45 Uhr Antreten vor dem Festzelt. Der Gottesdienst beginnt um 9.15 Uhr mit anschließender Gefallenenehrung. Das Fahnenschwenken zu Ehren des Präses Dariusz Glowacki , für die Ehrenmitglieder, die Familien des Königspaares sowie die Jubelpaare folgen am Nachmittag. Parade und das Fahnenschwenken zu Ehren des 133. Königspaares beginnt um 18 Uhr am Rheinufer. Der Abend klingt mit dem Jubiläumsball im Festzelt aus.

Auch am Sonntag ist die Bruderschaft früh auf den Beinen: Treffpunkt ist erneut um 7.45 Uhr, das Festhochamt mit anschließender Prozession beginnt um 9.30 Uhr. Das Vogelschießen um die Würde des 134. Königs startet um 12.30 Uhr. Die Krönung des neuen Würdenträgers erfolgt auf der Heisterbacher Straße neben dem Festzelt um 15.30 Uhr. Parade und Fahnenschwenken zu Ehren des neuen Königspaares folgen um 18 Uhr, danach geht es zum Krönungsball ins Festzelt. Am Montag endet die Michael-Kirmes in Niederdollendorf mit der Verbrennung des Kirmeskerls gegen 21 Uhr.

Sie hatten ihre Rollen ebenso perfekt einstudiert wie Fähnrich Max, dessen Begleiter Damon und Doruk sowie die Schlussoffiziere Ben und Can. Fahnenschwenken, Kommandos geben und das Kirmeslied – auf Platt – singen: Die Kinder standen den Großen an Begeisterung in nichts nach. Und überraschten am Ende „den Herrn Pastor“ noch mit einem Extra-Ständchen, Luftballons und eigens gebackener Torte: Dariusz Glowacki feierte nämlich an diesem Tag seinen 50. Geburtstag.