Sperrung nach Steinschlag

Eine Fahrbahnhälfte der L 331 ist seit dem Steinschlag am Dienstag gesperrt. In Stoßzeiten bilden sich lange Staus.

Königswinter. Die halbseitige Sperrung der L331, die seit Dienstag für Staus sorgte, wird am Mittwochabend aufgehoben - allerdings nur kurzzeitig. Für weitere Untersuchungen des Steinschlag gefährdeten Hangs wird die Straße am Donnerstagmorgen wieder gesperrt.

Starke Nerven brauchten auch am Mittwoch die Autofahrer, die auf der Ferdinand-Mülhens-Straße/Landesstraße 331 zwischen Königswinter-Tal und Ittenbach unterwegs waren. Wie berichtet, hatte nach einem Steinschlag kurz unterhalb der Margarethenhöhe der Landesbetrieb Straßen NRW am Dienstag eine Fahrspur gesperrt und den Verkehr mittels Ampel einspurig an der Abbruchstelle vorbeigeführt.

In der Folge bildeten sich kilometerlange Staus, die Autofahrer kamen im Siebengebirge nur im Schneckentempo voran. Nicht zuletzt, da die Grünphase der eingesetzten Behelfsampel sehr kurz sei, hieß es in gleich mehreren Kommentaren in den sozialen Netzwerken und in E-Mails an den GA. Auch mögliche Ausweichstrecken, um von der Bergregion Richtung Bonn zu kommen, seien im Berufsverkehr schnell überlastet gewesen, schilderten die Betroffenen.

Am Mittwochmorgen verschaffte sich laut Sabrina Kieback, Sprecherin des Landesbetriebs, ein Gutachter gemeinsam mit einem Fachberater des Technischen Hilfswerks (THW) Bad Honnef einen Eindruck vor Ort. „Es ging darum abzuschätzen, mit welchen Mitteln der Hang provisorisch abzusichern ist“, so Kieback. Sollte es zu einem weiteren Steinschlag kommen, müsse verhindert werden, dass Brocken erneut auf die Fahrbahn fielen.

Mit 16 Einsatzkräften errichtete daher das THW Bad Honnef ab dem Vormittag eine provisorische Wand aus Holzbalken und Bohlen. „Die Wand hat eine Höhe von etwa einem Meter und wird entlang der schadhaften Stelle auf dem Randstreifen errichtet“, sagte Rolf Schmitz, stellvertretender Ortsbeauftragter des THW.

Unterstützung erhielten die Bad Honnefer dabei durch das THW Siegburg. „Die Siegburger Kollegen haben immer einen fertigen Anhänger mit Rüstholz vorrätig, der bei solchen Einsätzen zum Einsatz kommt.“ Schmitz ging davon aus, dass die Errichtung der provisorischen Stützwand noch am frühen Mittwochabend fertiggestellt werden könne.

Der Landesbetrieb bestätigte, dass eine Freigabe der Straße noch am Abend geplant sei. Jedoch: Am Donnerstag ab circa 9 Uhr müsse erneut für eine begrenzte Zeit halbseitig gesperrt werden, um den Hang freizuschneiden. Das sei nötig, um das gesamte Ausmaß der nötigen Hangsicherung abschätzen zu können, so Kieback.