Bäume müssen gefällt werden

Königswinter. Die Rutschgefahr war zu groß: Die Birnenbäume an der Straße "Im Stieldorfer Feld“ müssen gefällt werden. Schade, findet GA-Redakteur Hansjürgen Melzer und denkt auch an ein bekanntes Gedicht über den Birnbaum zurück.

Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland würde sich im Grabe umdrehen, wenn er mitbekommen hätte, was der Königswinterer Bau- und Verkehrsausschuss in dieser Woche beschlossen hat. Der Held aus Theodor Fontanes Ballade verschenkte die Birnen aus seinem Garten an die Kinder. Vor seinem Tod verfügte der Edelmann, dass eine Birne in sein Grab gelegt werde. Und wie in der Ballade, so wuchs auch in der Realität aus der Gruft derer von Ribbeck aus dem kleinen Dörfchen Ribbeck in Brandenburg ein Birnbaum. Der Stumpf wird heute noch in der Dorfkirche aufbewahrt.

Die Königswinterer Politiker hingegen haben jetzt mehrheitlich auf einen Antrag der Koalition hin dem Wunsch der Anwohner der Straße „Im Stieldorfer Feld“ entsprochen, die Birnbäume am Straßenrand zu entfernen und stattdessen etwas anderes zu pflanzen. Nur SPD und Köwis wollten die Birnen erhalten. Den Antrag begründete die Koalition damit, dass die Birnbäume bei den Anliegern seit Jahren für großen Unmut sorgten.

Rutschgefahr für Rollatoren

Die Früchte fielen in großer Anzahl auf Straße und Bürgersteig und führten zu enormen Verschmutzungen und Gefährdungen – Rutschgefahr – insbesondere für die Bewohner des benachbarten Seniorenheims. Außerdem würden sie eine Unzahl von Wespen anziehen. Traurig ist das schon. Birnenalleen können so schön sein wie jene in Niedersachsen, die vom BUND 2009 sogar zur Allee des Jahres gekürt wurde. Die rund 30 Jahre alten Stieldorfer Bäume wurden hingegen im Frühjahr kräftig gestutzt, so dass sie ihre typische Form bereits eingebüßt haben.

Nun werden sie ganz der Motorsäge zum Opfer fallen. In Zeiten, in denen Birnbäume als „Straßenbegleitgrün“, wie im Antrag der Koalition, bezeichnet werden, ist für Romantik eben kein Platz mehr.