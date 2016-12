Kommentar zu den Haushaltsberatungen in Königswinter

21.12.2016 Königswinter. Wochenlang haben die Kommunalpolitiker in Königswinter über die teilweise Abschaffung der Geschwisterkindregelung diskutiert - so auch bei der letzten Ratssitzung in diesem Jahr. Jetzt ist eine Entscheidung gefallen.

Einer Stadt, die wochenlang darüber diskutiert, ob ein Teil ihrer Eltern, deren Kinder sowohl eine Kita als auch eine OGS besuchen, durch eine teilweise Abschaffung der Geschwisterkindregelung bei Jahreseinkommen von mehr als 110.000 Euro künftig bis zu 45 Euro im Monat mehr bezahlen sollen, muss es ganz gut gehen. Es handelt sich dabei um gerade mal 270 Geschwisterkinder in der OGS.

Für die wohlhabenden Eltern sind die 45 Euro dabei wahrscheinlich noch leichter zu verschmerzen als die 4,75 Euro weniger im Geldbeutel bei den Eltern der untersten Einkommensstufe. Ein Drama ist es in keinem Fall.

Man könnte es auch anders sagen. Wo die großen Themen fehlen, werden sie konstruiert. Dabei ist ein Defizit im Haushalt von fast sieben Millionen Euro sicher ein wichtiges Thema. Und jeder Vorschlag, dieses zu verringern, willkommen.

Man könnte es aber auch so sehen. 2015 war für Königswinter – unverschuldet – ein überaus ereignisreiches Jahr. Im Herbst rollte die Flüchtlingswelle über die Stadt wie über das ganze Land und stellte Verwaltung und Ehrenamtliche vor immer neue Belastungsproben.

Nach der Pause 2016 könnten die Flüchtlinge im kommenden Jahr erneut zu einem größeren Thema werden. Im Januar wird es wieder Zuweisungen geben. Die Stadt muss neue Unterkünfte schaffen. Spätestens dann werden die Beiträge für Kitas und Offene Ganztagsschulen kein Gesprächsstoff mehr sein. Allerdings werden einige Eltern im kommenden August ein langes Gesicht machen, wenn erstmals der neue Beitrag abgebucht wird. (Hansjürgen Melzer)