So gesehen

Eisbach. GA-Redakteurin Kathrin Janßen über die ungewöhnlich Kampagne der Eisbacher Bürger zur Verkehrsberuhigung in ihrem Ort. Was es mit "Little Jesus is watching you" auf sich hat.

Dass die Eisbacher ein ganz besonderes Völkchen sind, haben sie ja bereits mehrmals unter Beweis gestellt. Schlagzeilen machten die Dorfbewohner beispielsweise 2011, als sie ihr Dorf – mit dem Segen und der Unterstützung der Stadt – selbst verkehrsberuhigten. Mit begrünten Straßenverengungen, konsequenter Rechts-vor-Links-Regelung und großen Plakaten und Schildern sorgten sie dafür, dass es auf den Eisbacher Straßen sicherer wurde. Das belegen auch die Geschwindigkeitsmessungen der Stadt. Für die selbst entworfenen Schilder standen damals die Kinder des Dorfes als Models zur Verfügung.

Nun werden Kinder bekanntlich größer. Und nur im Falle des Dorian Gray altert das Bildnis und nicht der Mensch. Mit anderen Worten: Die Plakate waren veraltert, aus den Kindern längst junge Erwachsene geworden. Um zukünftigen Generationen ähnliche, nicht altersgemäße „Erinnerungsfotos“ zu ersparen, entschied man sich diesmal für bleibende Motive – nämlich für die frisch renovierten Kunstgegenstände der Eisbacher Kapelle. Einen besonderen Dank sprechen die Verantwortlichen dabei den Jugendlichen aus, die die neue Plakatkampagne maßgeblich mitentwickelt haben, wie auch Bettina Huys für die Nutzung ihrer Eisbachaquarelle.

Wer sich nun fragt,wie man mit solchen Motiven Autofahrer zum Tritt auf die Bremse motivieren kann, der kennt die Eisbacher schlecht. Mit einer gehörigen Portion Humor kombinierten sie Bilder und motivierende Sprüche: Das Jesuskind auf dem Arm der Mutter warnt beispielsweise „Little Jesus ist watching you!“ Das Bild der Friedenstaube ist unterschrieben mit dem Hinweis „Tempo 30 – sonst Pechvogel“. Und unter dem Foto einer Putte ist zu lesen „Tempo 30 – einfach himmlisch“. Der Erfolg dürfte garantiert sein: Denn um die witzigen Sprüche lesen zu können, muss man langsam fahren. Am besten noch langsamer als Tempo 30.