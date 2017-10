Teilnehmer gesucht

KÖNIGSWINTER. Oberdollendorfer Dieter Faring verfasste gemeinsam mit Karikaturist Gerwin Fischer das Buch "Tango-Komplimente" und präsentiert eine kabarettistische Tango Revue im Maritim Hotel, inklusive Tango-Schnupperstunde.

Von Gabriela Quarg, 20.10.2017

„Tango ist ein trauriger Gedanke, den man tanzen kann“, sagte einst der Argentinier Enrique Santos Discepolo. Tatsächlich ist der Tango geradezu ein Inbegriff von leidenschaftlicher Wehmut, tiefsinniger Melancholie und bittersüßem Ernst – und zieht daraus auch seine besondere Faszination. Dennoch wünschen sich selbst manche Tangueras und Tangueros insgeheim etwas mehr Lockerheit beim Tango.

Eine Gebrauchsanweisung dazu liefert Dieter Faring, Gedichteschreiber aus Oberdollendorf und selbst leidenschaftlicher Tangotänzer, mit seinem Lyrik-Büchlein „Tango-Komplimente“, das er gemeinsam mit Karikaturist Gerwin Fischer verfasst hat. In einer kabarettistischen Tango Revue können sich alle Tangofreunde, und die, die es noch werden wollen, am Sonntag, 29. Oktober, auf vergnügliche Art in die Welt des Tango Argentino entführen lassen.

Tango-Kneipe nach argentinischem Vorbild

Die Bar des Hotel Maritim in Königswinter wird sich aus diesem Anlass in ein Tango-Kneipe nach argentinischem Vorbild verwandeln, in der es ab 17 Uhr entsprechend heiß hergeht. Dieter Faring wird seine parodistischen Gedichte über das Tangotanzen lernen vortragen und seine Erlebnisse in der Tango-Szene zum Besten geben und wird dabei von Hans-Joachim Zick am Klavier begleitet. Das sogenannte „Tango-Parlando“, ein Genre, das es bisher noch gar nicht gab, haben die beiden eigens für die Show kreiert.

Schlager aus den 30er Jahren

Zusätzlich singt Sopranistin Yulia Parnes bewegende Tango-Schlager aus den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Tüpfelchen auf dem i sind die argentinischen Showtänze, die die Tangoprofis Lucia Marisol Merz und Oliver Nahm präsentieren. Alle, die Feuer gefangen haben, können im Anschluss bei einer Schnupperstunde selbst die ersten Tangoschritte auf dem Parkett wagen. Natürlich unter Anleitung, denn die Gefahr aus dem Tangohimmel in die Tangohölle abzurutschen, ist groß – vor allem für „Ihn“.

„Schuld ist immer der Mann“, berichtet Faring von seiner eigenen Erkenntnis als eifriger Tangolehrling. Vermutlich hat genau diese ihn dazu inspiriert, sich der Tangoleidenschaft mit einem gewissen Augenzwinkern zu widmen. Sein Büchlein ist daher als eine Art Gebrauchsanweisung für den Mann zu verstehen – ein kleiner Rettungsanker, den man immer in der Hosentasche haben sollt.

Komplimente machen üben

Da ist zum Beispiel die Sache mit den Komplimenten. Von denen sollte der Tanguero immer reichlich in petto haben, um seine Partnerin zu verzücken – oder um gegebenenfalls von Fehlern bei „Ochos“, „Giros“ oder „Mulinetas“ abzulenken.

„Du tanzt so leicht wie eine Glockenblume im sanften Sommerwind“ zum Beispiel. Oder auch: „Du tanzt so fidel wie mein Quietsche-Entchen im strudelnden Sog meiner Badewanne“ – wobei sich dieses Kompliment erst für den Einsatz zu vorgerückter Stunde empfiehlt. Bei der Krönung der „Königin der Tango-Nacht“ werden die Besucher der Tango-Revue jedenfalls Gelegenheit haben, sich mithilfe von Spickzetteln schon einmal im Komplimente machen zu üben.

Der Erlös der Tango-Revue ist für den Literaturkreis Siebengebirge bestimmt. Der Eintritt kostet 15 Euro. Karten sind im Vorverkauf bei Lotto Reintgen in Königswinter, Drachenfelsstraße 16 a, der Dollendorfer Bücherstube, Heisterbacher Straße 60-62, der Buchhandlung Werber in Bad Honnef, Hauptstraße 40, und bei „Max und Moritz“ in Oberkassel, Adrianstraße 163, sowie an der Abendkasse erhältlich.