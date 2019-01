Veteranen treffen sich in den Ardennen

Mit dem Unternehmen „Wacht am Rhein“, das später als Ardennenoffensive in die Geschichtsbücher einging, wollen Adolf Hitler und seine Generäle eine Wende im fast verlorenen Zweiten Weltkrieg herbeiführen. Am Morgen des 16. Dezember greifen nach Artilleriebeschuss drei deutsche Panzerarmeen auf einer Breite von 60 Kilometern an.

Die Deutschen drängen die Alliierten an manchen Stellen bis zu 100 Kilometer zurück. Der Frontbogen ragt wie eine große Beule rund 60 Kilometer breit und 100 Kilometer weit in die Wallonie hinein. Rund 8000 amerikanische Soldaten geraten in Gefangenschaft, Hunderte werden erschossen. In Bastogne werden die Amerikaner eingeschlossen. Die Aufforderung zur Kapitulation lehnt General Anthony McAuliffe mit dem Wort „Nuts!“, was so viel heißt wie „Ihr habt sie wohl nicht mehr alle“ ab.

Nach drei Wochen werden die Amerikaner aus dem Kessel von Bastogne befreit. Die Wehrmacht hat keinen Sprit und keine Munition mehr. Fünf Wochen später stehen die deutschen Soldaten wieder in den gleichen Stellungen wie vor der Offensive. Im eiskalten Dezember in den Ardennen können sich Wehrmacht und SS mit 200 000 Mann nicht gegen 80 000 Amerikaner behaupten, auch weil ein Gutteil der deutschen Truppen aus Kindern in Uniform besteht. An der Schlacht sind mehr als eine Million Soldaten beteiligt. Für die USA ist sie mit 20 000 Toten die verlustreichste des Krieges. Mehr als 17 000 deutsche Soldaten verlieren ihr Leben.

Nach dem Zusammenbruch der Ardennenoffensive gibt es für die Alliierten kein Hindernis mehr auf dem Weg zum Rhein. Am 7. März 1945 besetzen sie die Ludendorff-Brücke („ Brücke von Remagen“) und können nun ungehindert ins Zentrum Deutschlands marschieren.