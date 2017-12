Erstmals seit Langem ein Überschuss

Oberpleis. Dass der Etat der Stadt Königswinter ein gutes Ergebnis aufweist, schreibt sich die Koalition zu. Die Opposition stimmt gegen das Zahlenwerk, beklagt Streichungen an den falschen Stellen und moniert die Hallenbadentscheidung.

Mit den Stimmen der Koalition und gegen das Votum der Opposition hat der Königswinterer Stadtrat am Montagabend den Haushalt 2018 verabschiedet. Erstmals seit einem Jahrzehnt schließt der Etat mit einem Überschuss ab.

Bereits vor der abschließenden Beratung der Änderungsanträge, die eine Woche zuvor im Haupt-, Personal- und Finanzausschuss strittig gewesen waren, hatte der für die Kämmerei zuständige Erste Beigeordnete Dirk Käsbach festgestellt, dass nach dem derzeitigen Stand der Überschuss im kommenden Jahr bei 258 000 Euro liegen dürfte.

Das gute Ergebnis sei möglich, obwohl die Stadt 2018 fast 20 Millionen Euro in ihre Infrastruktur investiere. „Wir stecken deutlich mehr in die Infrastruktur als wir abschreiben. Das ist der richtige Weg“, sagte Käsbach. Allerdings müsse die Stadt auf der Hut sein. Nach derzeitigem Stand werde das Defizit im Haushaltsjahr 2019 bei 3,3 Millionen Euro liegen.

Trotz der erfreulichen Entwicklung war die finale Beratung des Haushalts von Nickeligkeiten zwischen Koalition (CDU, FDP, Grüne Alternative Königswinter) und Opposition (SPD, Königswinterer Wählerinitiative, Linke) beherrscht. „Wir vermissen im Haushalt einige für uns zentrale Weichenstellungen“, sagte SPD-Fraktionschef Jürgen Kusserow als Grund für die Ablehnung.

SPD wollte keinen Hallenbadneubau

Als Beispiele nannte er die ihrer Meinung nach falsche Entscheidung für einen Hallenbadneubau statt der von der SPD bevorzugten Sanierung, die erneut aufkeimende Diskussion über ein zentrales Rathaus, die Bebauung am Sumpfweg und die Ablehnung einer zusätzlichen unbefristeten Schulsozialarbeiterstelle durch die Koalition.

„Vollkommen unverständlich“ ist die Ablehnung einer Schulsozialarbeiterstelle auch für die Köwis. Eine noch größere Fehlentscheidung sieht deren Fraktionschef Lutz Wagner im Beschluss für den Neubau des Hallenbades. Die Ablehnung des Köwi-Antrags für die beiden Internationalen Begegnungsstätten (siehe Kasten), die die Koalition bei der Stadtratssitzung bestätigte, zeige, „dass die Koalition bei Anträgen anderer Fraktionen gerne die Sachebene verlässt und sich von purer Machtlogik leiten lässt“. Die erheblichen Leistungen der vielen ehrenamtlich engagierten Menschen würden hingegen mit keinem Wort gewürdigt.

Mehr Geld im Etat dank Gewerbesteuererhöhung

Die Koalition betonte ihren Anteil am guten Ergebnis des Haushalts 2018. Dazu hätten ihre Vorschläge zur Streichung von vier Einrichtungsleiterstellen für die Flüchtlingsheime, die Anhebung der Eigenkapitalzinsen des Abwasserwerks, die Erhöhung des Hebesatzes bei der Gewerbesteuer und die Streichung der Toilettensanierung an den Schulen – hier wird stattdessen der Reinigungsansatz erhöht – einen Beitrag geleistet.

Wichtig sei der Koalition, dass in der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe keine Kürzungen vorgenommen werden. Das gelte auch für die Förderung des Sports. Wesentliche Maßnahmen seien der Bau des Kunstrasenplatzes in Oberpleis und der Multifunktionsfläche in Ittenbach sowie der Neubau des Hallenbades, für den allein in den Jahren 2018 bis 2020 insgesamt 9,8 Millionen Euro in den Haushalt eingestellt werden.