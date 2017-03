Königswinter. Wenn alle geplanten Straßensanierungen in diesem Jahr umgesetzt werden, wird es eng in Königswinter. Gleich sechs Baustellen könnten in diesem Jahr auf die Autofahrer in und um die Stadt zukommen.

Soll man sich nun freuen oder ärgern? Zwar sollen nun endlich viele Holperpisten in und rund um Königswinter in Angriff genommen werden, andererseits gilt: Werden tatsächlich alle für 2017 vorgesehenen Maßnahmen auch umgesetzt, könnte die Stadt zu einer Dauerbaustelle werden. Das Problem: Die Haushalte sind noch nicht genehmigt, eine Ausschreibung der Projekte daher nicht möglich.

Gleichzeitig rennt den Verantwortlichen aber die Zeit davon; ein Drittel des Jahres ist bereits vergangen, zudem sind die Arbeiten witterungsabhängig. Und: (Straßen-)Baustellen gibt es bekanntlich nicht nur in Königswinter, sondern auch im Umland. Auch hier laufen noch die Abstimmungsprozesse. Geplant sind 2017 zumindest theoretisch in Königswinter unter anderem:

Landstraße 331: Mitte Februar war bekannt geworden, dass der Landesbetrieb Straßen NRW in diesem Jahr die Straße zwischen Königswinter und Ittenbach sanieren will – und damit eine der Hauptverkehrsadern zwischen dem Tal- und Bergbereich Königswinters. Angepeilt für die Arbeiten war ursprünglich Juni. Doch der Zeitplan steht in den Sternen, da bislang noch keine Ausschreibung für die rund 5,2 Kilometer lange Strecke erfolgt ist.

„Wir haben daher auch noch keine endgültigen Absprachen mit dem Kreis und der Stadt treffen können“, so Timo Stoppacher, Pressesprecher von Straßen NRW. Dementsprechend gibt es auch noch keine konkreten Umsetzungspläne. Die Strecke, die täglich von rund 13 200 Autofahrern genutzt wird, war in den vergangenen Jahren immer wieder ausgebessert worden und erinnert an vielen Stellen mittlerweile an einen Flickenteppich. Daher muss jetzt die gesamte Fahrbahndecke erneuert werden.

Landstraße 143: Ebenfalls in einem schlechten Zustand ist die Landesstraße 143 durch Uthweiler. Bereits seit Jahren bemüht sich die Stadt um die Sanierung – nun endlich wurden diese von Erfolg gekrönt. Zudem sollen bauliche Maßnahmen die von vielen Autofahrern als Rennstrecke genutzte Siegburger Straße „entschleunigen“. Außerdem soll in der Ortsdurchfahrt nicht nur die Fahrbahn erneuert, sondern auch die Straßenentwässerung geregelt werden. Obwohl eine Landesstraße, wird die Stadt Königswinter bei dieser Maßnahme federführend sein. Denn dem Landesbetrieb fehlt es an Personal. Der Planungsbedarf ist hoch, eine Ausschreibung hält die Stadtverwaltung erst in der zweiten Jahreshälfte für wahrscheinlich. Ob dann in diesem Jahr noch mit der Sanierung begonnen werden kann, ist unklar.

Cäsariusstraße: Auf jeden Fall in diesem Jahr soll auf der Cäsariusstraße in Dollendorf gearbeitet werden. Die ist zwar in einem guten Zustand, jedoch müssen hier die Kanäle erweitert werden. Und dafür muss – wahrscheinlich im Herbst – die Straße zwischen der Einmündung Römlinghovener Straße bis zum Grünen Weg für mehrere Monate voll gesperrt werden.

Bei den Starkregenereignissen 2011, 2013 und 2014 waren mehrere Schäden aufgetreten; daher muss die Leistungsfähigkeit verbessert werden. Auf dem Tisch liegt ein Sanierungskonzept in fünf Schritten. Ein Schritt ist die Erweiterung des Stauraumkanals zwischen einem Kreisel auf dem Grünen Weg und der Cäsariusstraße.

Autobahn 3: Eine Dauerbaustelle wird die A 3 in den kommenden Jahren. Wie berichtet, will der Landesbetrieb die Autobahn zwischen Heumarer Kreuz und der Landesgrenze an der Anschlussstelle Bad Honnef/Linz grundlegend sanieren. Neben 40 Kilometern Fahrbahn müssen auch 45 Brücken komplett erneuert werden. Die Planungen stehen und sind bis mindestens 2025 ausgelegt. Was noch aussteht, ist die Genehmigung durch den Bund.

Tunnel B 42: Laut Plan soll im Herbst zumindest einer der Tunnel der B 42 saniert werden. Ob das aber tatsächlich passieren wird? Zum einen stehen die Tunnel, die längst nicht mehr den Normen entsprechen, jedes Jahr wieder auf dem Programm, werden dann aber doch nicht saniert. Zum anderen, so Stoppacher, werde angesichts der anstehenden Arbeiten in Bonn – zum Beispiel am Tausendfüßler – derzeit noch abgestimmt, welche Arbeiten wann ausgeführt werden.

Landstraße 490: Ebenfalls zumindest auf dem Papier ist für dieses Jahr die Anlage von „Krötenleitsystemen“ unter der L 490 zwischen Oberkassel und Vinxel im oberen Bereich der Landstraße geplant. Ob sie umgesetzt wird, ist aber ebenfalls noch ungewiss.