Parkproblem an der Drachenfelsbahn

Königswinter. Am Wochenende herrscht auf den Parkplätzen rund um die Drachenfelsbahn in Königswinter oft Chaos. Das will die Verwaltung nun ändern.

Angestoßen durch einen Bürgerantrag will die Stadt für Ordnung auf den Parkplätzen auf dem Bobby- und Rheingoldgelände sowie am Palastweiher sorgen. Gleichzeitig will man auch die Verkehrsführung anpassen. Wichtigster Punkt: Die Sperrung des Bahnübergangs Drachenfelsstraße für Kraftfahrzeuge und eine damit einhergehende Einbahnstraßenregelung. Diskutiert wird der Vorschlag am kommenden Dienstag im Bau- und Verkehrsausschuss.

Ein Anwohner hatte eindringlich geschildert, dass gerade am Wochenende „das Chaos“ herrscht. „Da keinerlei Markierungen weder für die Ein- und Ausfahrten der Parkplätze noch Stellplatzmarkierungen vorhanden sind, parkt jeder wie er will.“ Eine Beobachtung, die die Stadtverwaltung nur bestätigen kann. Gleichzeitig hätte sich während des Weihnachtsmarkts auf Schloss Drachenburg gezeigt, dass dank der Parkplatzanweiser eine deutlich höhere Zahl von Fahrzeugen auf dem Parkplatz hätte abgestellt werden können als sonst.

Leitplanken und Markierungen

Daher sollen nun mit Hilfe von Leitplanken sowie Markierungen und Beschilderungen sowohl das eigentliche Parken wie auch die Ein- und Ausfahrten entsprechend geregelt werden. Von der Sortierung erhofft man sich eine bessere Ausnutzung der Flächen.

Zweiter Pfeiler der Verwaltungsüberlegungen: Die Sperrung des Bahnübergangs für Kraftfahrzeuge, was auch zu mehr Sicherheit für die Fußgänger führen soll. Der dritte: Eine Einbahnstraßenreglung in dem Gebiet auf den Straßen Am Palastweiher, Drachenfelsstraße und Winzerstraße. Wer dann zum Tourismusbahnhof will, erreicht diesen dann nur noch über die Straße Am Palastweiher. Der abfließende Verkehr wird über die Winzerstraße geleitet.

Der Bau- und Verkehrsausschuss tagt am Dienstag, 29. Mai, um 17 Uhr im Rathaus Oberpleis.