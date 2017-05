Ehepaar bekommt Gutscheine der Stadt

Königswinter. Wie viele Radfahrer fahren durch Königswinter? Die Stadt zählt seit August 2015 genau mit - und hat jetzt den 100.000 Radler in der Stadt begrüßt.

Die meisten Radler dürften noch nicht einmal merken, dass sie erfasst werden. Doch seit August 2015 macht es an den vom Rhein-Sieg-Kreis installierten Zählstationen „klick“, wenn ein Radler an ihnen vorbeikommt.

In diesem Jahr hat die Stadt Königswinter genau hingeschaut – und konnte am Freitag Elke und Karl-Heinz Schneider aus dem Westerwald als 100.000. Radfahrer begrüßen. Bürgermeister Peter Wirtz und Oliver Bremm, Geschäftsführer der Tourismus GmbH Königswinter, hatten sich dafür extra am Rheinufer aufgebaut.

Und überhaupt zeigen die Messstellen, dass die Stadt trotz mancher Kritik an der Fahrradfreundlichkeit, die sich auch im jüngsten Fahrradklimatest niederschlug, insgesamt bei den Velofreunden populär ist: Königswinter hat bisher die höchsten Werte im Rhein-Sieg-Kreis erreicht – nur die Stadt Bonn verzeichnet durch die vermehrten Alltagsradler eine noch höhere Nutzung ihrer Radwege.

Die am Freitag prämierten Eheleute fahren gut fünf Mal im Jahr mit dem Rad eine Tour durch Königswinter. Der Bürgermeister überreichte den beiden Radlern einen Gutschein für das Kontor Kaffeehaus Königswinter und Oliver Bremm das Königsticket, welches unter anderem eine Fahrt mit der Drachenfelsbahn beinhaltet. Die dann allerdings ohne Rad.