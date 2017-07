Brandursache unklar

Königswinter. Aus noch ungeklärter Ursache ist am Sonntagnachmittag ein Brand auf Gut Buschhof ausgebrochen. Die Feuerwehr wurde um 17.13 Uhr zu dem derzeit leerstehenden ehemaligen Restaurant und Hotel alarmiert.

Von Jens Kleinert, 30.07.2017

Wie Pressesprecher Lutz Schumacher von der Feuerwehr auf Anfrage mitteilte, stand ein Bett in einem Beherbergungsraum in Flammen. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer jedoch schnell löschen. Was den Brand verursachte, muss die Polizei noch herausfinden.