Fünfjähriger wird schwer verletzt

Oberpleis. Bei einem Sturz in einen Wasserschacht in Oberpleis wurde am Freitagmittag ein Fünfjähriger schwer verletzt. Die Feuerwehr rettete den Jungen, die Polizei geht von einem Unglücksfall aus.

Die Königswinterer Feuerwehr hat am Freitagmittag einen fünfjährigen Jungen aus einem fünf Meter tiefen Wasserschacht auf einem Privatgrundstück an der Theodor-Storm-Straße in Oberpleis gerettet. Nach Angaben der Bonner Polizei wurde der Junge schwer verletzt und musste in die Kinderklinik eingeliefert werden.

Um 12.42 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Weil die Meldung „Kind in Schacht mit Wasser“ dramatisch klang, wurden die Einheiten Uthweiler, Oelberg und Ittenbach mit der großen Drehleiter aus der Altstadt und speziellem Material zur Höhenrettung in Bewegung gesetzt.

Vor Ort fanden die Hilfskräfte dann den fünfjährigen Jungen vor, der in dem rund fünf Meter tiefen Schacht einer Regenwasserzisterne bis zur Brust im Wasser stand und ansprechbar war. „Wir mussten schnell handeln, weil wir nicht wussten, wie tief der Schacht ist und welche Verletzungen der Junge hatte“, sagte Feuerwehrsprecher Marc Neunkirchen. Vor der Rettung nahm die Feuerwehr jedoch erst noch eine Gasmessung vor, um zu prüfen, ob genug Sauerstoff im Schacht war. Danach zog sich einer der Feuerwehrleute bis auf die Unterhose aus und kletterte über eine Steckleiter zu dem Fünfjährigen in den Schacht. Dem Feuerwehrmann gelang es, mit reiner Armkraft den Jungen aus dem Schacht zu ziehen. Der Fünfjährige wurde dann sofort von Mitarbeitern des Rettungsdienstes versorgt und anschließend in die Kinderklinik gebracht.

„Der Junge wurde schwer verletzt, schwebt aber nicht in Lebensgefahr“, sagte Polizeisprecher Robert Scholten. „Wir gehen von einem Unglücksfall aus. Die Ermittlungen dauern aber noch an“, so Scholten weiter.