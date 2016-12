Polizei sucht 52-Jährigen

21.12.2016 Königswinter. Die Polizei sucht nach dem 52-jährigen Jörg Z. aus Königswinter, der seit Dienstag vermisst wird, und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Bonner Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem vermissten Jörg Z. aus Königswinter. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde der 52-Jährige letztmalig am Dienstag, 20. Dezember, gegen 14.50 Uhr gesehen. Da eine Eigengefährdung in diesem Fall nicht ausgeschlossen werden kann, wurden seitens der Polizei und von Angehörigen Suchmaßnahmen eingeleitet, die bislang allerdings keinerlei Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mannes geben.

Mit dem Einverständnis der Angehörigen veröffentlicht die Polizei daher nun ein Foto des Vermissten. Er wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 1,80 Meter groß, hat eine schlanke Statur, dunkelgraue, kurze Haare und trägt eventuell eine Brille.

Vermutlich ist er mit einem grauen VW Golf Kombi mit dem Kennzeichen "MY-BN 64" unterwegs. Die Ermittler des Kriminalkommissariats bitten um Hinweise. Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort gegeben kann, wird gebeten, sich unter 0228/150 oder beim Polizeinotruf 110 zu melden.

Update, 22. Dezember: Jörg Z. wurde wohlbehalten angetroffen. (Katrin Janßen)