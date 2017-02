Kinderbetreuung in Königswinter

Steigende Geburtenraten, Zuzug von Familien und die Zuweisung von Flüchtlingen haben dazu geführt, dass in Königswinter, vornehmlich in der Altstadt, die Plätze in Kindergärten und Tagesstätten knapp werden.

Königswinter. Die Zahl der Kindergartenkinder in Königswinter steigt weiter an. Obwohl die Stadt insgesamt gut aufgestellt ist, sind gerade in der Talschiene Überbelegungen nötig.

Während in der Königswinterer Talschiene – und dort vor allem in der Altstadt – Kindergartenplätze für Kinder über drei Jahren fehlen, ist im Bergbereich eine erhöhte Zahl von Anmeldungen für U 3-Kindern zu beobachten. Insgesamt ist jedoch die Situation im Bergbereich entspannter. Das geht aus der Unterlage der Verwaltung für die nächste Sitzung des Jugendhilfeausschusses hervor. Aber: „Der Bedarf an Kita-Plätzen wird sich nach heutigen Erkenntnissen weiter erhöhen.“

29 Plätze sind es, die in der Altstadt nach den derzeitigen Berechnungen fehlen, „Tendenz steigend“ wie die Verwaltung festhält. Wie bereits in den Vorjahren sei die Suche nach geeigneten Räumen für eine Kita in der Altstadt fruchtlos verlaufen, hatte die Verwaltung bereits dem Unterausschuss mitgeteilt. Der Neubau einer Kita gestaltete sich angesichts eines fehlenden städtischen Grundstücks noch schwieriger. Hinzu komme, dass die meisten Eltern in der Altstadt kein Fahrzeug hätten, um ihr Kind in eine andere Kita in der Talschiene zu bringen.

Insgesamt ist Königswinter zwar gut aufgestellt, ausruhen wird man sich aus dem Ist-Zustand aber nicht können. Denn laut Statistik ist bei der Gesamtzahl der Kinder bis sechs Jahre gegenüber den Vorjahren ebenfalls eine steigende Tendenz zu erkennen. Das sei sowohl auf die steigende Geburtenrate, zuziehende Kinder in den Neubaugebieten der Stadt sowie die Zuwanderungsrate von Flüchtlingen zurückzuführen, so wie Verwaltung. Hinzukommt: Die Zahl der Anmeldungen von Zweijährigen steigt kontinuierlich an.

Um den konkreten Bedarf bei den unter Dreijährigen zu ermitteln, wurde das Programm „Little Bird“, ein Onlineportal, bei dem sich Eltern informieren und unverbindlich ihre Kinder für eine Einrichtung vormerken lassen können, um Mehrfachmeldungen bereinigt. Man gehe aber davon aus, so die Verwaltung, dass laufend weitere Anmeldungen erfolgen werden.

Wichtig für die Planung ist zudem, dass mit Bundes- und Landesmitteln geförderte U 3-Plätze nur in ganz besonderen Ausnahmefällen mit Kindern über drei Jahre besetzt werden können – und das gilt natürlich auch umgekehrt.

"Planungsgarantie" macht zu schaffen

Der Jugendhilfeträger, also die Stadt, hat zur Deckung eines geänderten Bedarf an Plätzen daher keine großen Spielräume: Es kommen nur Umbau oder Erweiterung einer Einrichtung, eine Erhöhung der Gruppenzahl sowie eine Überbelegung der vorhandenen Gruppen infrage – und das auch nur, wenn der jeweilige Träger der Einrichtung einverstanden ist.

„Mit fast allen Trägern der Kitas wurden bereits Gespräche zur Planung der Gruppenstrukturen und der Bereitstellung von Plätzen geführt“, so die Verwaltung. Das Ergebnis: „Die Träger und Kita-Teams sind, wie schon im Vorjahr, überwiegend bereit, den erhöhten Bedarf durch Überbelegungsplätze aufzufangen und damit auch eine höhere Belastung zu tragen.“

Besonders zu schaffen macht den Verantwortlichen bei der Planung eine komplexe „Planungsgarantie“, die seit 2016 Bestandteil des Kinderbildungsgesetzes ist und die Zuschüsse regelt. Bisher wurden Betriebskosten in einem Zehn-Prozent-Korridor abgerechnet. Jetzt aber erfolgt eine Spitzabrechnung, die im Zweifelsfall dazu führt, dass Kitas Zuschüsse zurückzahlen müssen.

„Nach der neuen Regelung kann von den Einrichtungen weniger erwartet werden, freie Plätze vorzuhalten“, so die Verwaltung. Daher dürfte es immer schwieriger werden, Kinder die während des laufenden Kindergartenjahres zuziehen oder zugewiesenen Flüchtlingskindern einen Platz in einer Kita zu besorgen.