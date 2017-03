So gesehen zur Temperaturanzeige in Oberpleis

Rekord: 62 Grad im Schatten zeigte das Gerät am Donnerstag in Oberpleis an.

Oberpleis. 62 Grad zeigte am Donnerstag die Temperaturanzeige in der Oberpleiser Innenstadt an. Doch wer dabei in Freibadlaune kam, sollte vorsichtig sein, meint GA-Redakteurin Katrin Janßen.

Nun haben wir meteorologisch gesehen ja bereits seit mehr als einer Woche Frühling. Und dass der Klimawandel beispielsweise in Australien zu einem Sommer der Superlative geführt hat, der mehr als 200 Rekorde binnen 90 Tagen gebrochen hatte, lässt sich ebenfalls nachlesen.

Dennoch mochte GA-Leser Diethard Raub am Donnerstag nicht so recht seinen Augen trauen, als er einen Blick auf die Temperaturanzeige im Oberpleiser Zentrum warf: 62 Grad? Das dürfte selbst für die zumindest manchmal sonnenverwöhnte Pleistalmetropole absoluter Rekord sein. Vor allem, wo sich der Himmelskörper auch noch hinter Wolken versteckte.

Bevor Sie sich also jetzt im Bikini und mit Sonnencreme auf den Weg ins Freibad begeben, sollten Sie besser noch mal den Test vor der Haustüre machen. Denn es ist ja bekannt, dass die tatsächliche Temperatur nicht immer der gefühlten entspricht. Und moderne Technik nicht immer unfehlbar ist.