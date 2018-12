Bei uns zu Hause

Königswinter. Auf ein erfolgreiches Sportabzeichen-Jahr 2018 blickt der Turnverein (TV) Königswinter zurück:

07.12.2018

An insgesamt 22 Treffen haben 41 Sportabzeichen-Anwärter teilgenommen.

39 haben die Bedingungen des Sportabzeichens erfüllt, davon neun Jugendliche. Acht Sportler waren erstmals dabei.

Zudem wurden zehn Österreichische Sportabzeichen abgelegt - bei der kleinen Feierstunde in der Gaststätte "Im Tubak" in der Altstadt wurden so viele Urkunden ausgehändigt wie noch nie beim TV Königswinter, wie Vereinsgeschäftsführer Wolfgang Weber berichtet.

Zum Vergleich nennt er die Bilanz 2017: Da wurden 31 deutsche und elf österreichische Abzeichen vergeben. (suc)