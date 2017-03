Feuerwehreinsatz in Königswinter

Königswinter. Großeinsatz für die Feuerwehr Königswinter mit Happy End: Nachdem ein Hund sich am Dienstagnachmittag an Gut Heiderhof in Vinxel in einen Fuchsbau verirrt hatte, gelang es den Helfern nach einem stundenlangen Einsatz das Tier am Abend zu befreien.

Von Jens Kleinert, 21.03.2017

Glücklich konnte die Besitzerin Julia Lübbers ihren Henry nach Stunden der Sorge in die Arme schließen. Nach ersten Informationen war die Beagle-Jack-Russel-Mischung in der Nähe von Gut Heiderhof verschwunden, nachdem er zunächst neben seiner Besitzerin, eine Reiterin, und dem Pferd hergelaufen war - ohne Leine.

Dann sei der sieben Jahre alte Henry gegen 14.30 Uhr plötzlich davongelaufen und in einen Fuchsbau gerannt. Die Besitzerin bat die Feuerwehr um Hilfe, die zunächst von dem Hund kein Lebenszeichen entdecken konnte, obwohl unter anderem Kameras zum Einsatz kamen.

Die Wehrleute, die mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort waren, setzten schließlich einen Bagger ein, um Henry aus seiner misslichen Lage im Fuchsbau zu befreien. Um kurz vor 18 Uhr kam dann die gute Nachricht: Henry war gerettet.